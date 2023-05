Ersten Informationen der Polizei zufolge war ein 81-Jähriger mit seinem Wagen am Samstag (27. Mai 2023) auf der B8 in Richtung Neustadt an der Aisch unterwegs. Gegen 13.15 Uhr wollte er auf Höhe Seukendorf die Spur wechseln - übersah dabei jedoch ein weiteres Auto.

Eine Kollision mit dem Fahrzeug eines 60-Jährigen war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu vermeiden. Das Auto des Unfallverursachers krachte durch die Wucht des Crashs zunächst gegen die Leitplanke und wurde schließlich auf den Seitenstreifen zurückgeschleudert.

Laut ersten Angaben der Polizei wurde der 80-Jährige bei dem Unfall verletzt und sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr dürfte jedoch nicht bestehen. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Der betroffene Fahrstreifen der B8 musste für Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.