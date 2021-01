Kommunen, Pfadfindergruppen, die Freiwillige Feuerwehr, Entsorgungsbetriebe und andere Organisationen bieten in Franken eine bieten in Franken eine Christbaum-Abholung an.

Die Termine sind jährlich im Abfallkalender oder in der Zeitung zu finden.

Wer den Termin verpasst, kann den Baum auch bei Recyclinghöfen oder Annahmestellen für Grünschnitt abgeben.

Die Städte und Gemeinden in Franken organisieren die Weihnachtsbaum-Entsorgung unterschiedlich - vor allem aufgrund der aktuell anhaltenden Corona-Einschränkungen. Doch was mache ich eigentlich mit meinem abgeschmückten Christbaum, wenn die Stadt dieses Jahr keine Abholung organisiert oder ich den Termin zur Abholung verpasse?

Wo und wann dieses Jahr der Christbaum bereit stehen muss

Nürnberg

Die Stadt Nürnberg hat auf ihrer Website eine Liste der Sammelstellen für Weihnachtsbäume veröffentlicht. Zwischen dem 7. und dem 20. Januar werden die Bäume nacheinander an den Sammelplätzen abgeholt. Allerdings dürfen die Christbäume frühestens einen Tag vor dem Abholtermin abgelegt werden, so die Stadt Nürnberg. Wer seinen Baum früher loswerden muss, muss ihn selbst zu einem Wertstoffhof bringen.

Bamberg

Die Stadt Bamberg hat für die Christbaum-Abholung zusätzliche Müllfahrzeuge eingeteilt. Bei der Biomüll-Abholung werden die Bäume eingesammelt. Die Müllentsorgung ist zwischen dem 11. und dem 18. Januar in den städtischen Abfuhrbezirken unterwegs.

Bayreuth und Hof

Auch in Bayreuth und Hof wird die Einsammlung der Christbäume von der Stadt organisiert. Zwischen dem 11. und dem 15. Januar werden die Bäume zusammen mit der Biomülltonne entsorgt. Aber aufgepasst: In Bayreuth sind die Stadtteile Laineck, Aichig/Grunau, Oberkonnersreuth, Storchennest und Hohlmühle von der Entsorgung durch die Stadt ausgeschlossen. Die Sammlung erfolgt hier durch private Initiativen.

Abholung durch kirchliche Organisationen und die Pfadfinder

In anderen fränkischen Städten werden die Weihnachtsbäume auch von caritativen Organisationen abgeholt - eine kleine Spende ist dabei gerne gesehen. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sammeln beispielsweise die Pfadfinder am 9. Januar die Bäume ein. Im Landkreis Roth kümmern sich unter anderem die Kolpingjugend, die örtliche Feuer und die Katholische Pfarrjugend gegen eine Spende um die Entsorgung der Christbäume.

In Ansbach-Wallersdorf können die Christbäume auch beim Raubtierkatzenasyl abgegeben werden. Die Weihnachtsbäume werden dort den Tieren gegeben. Die Raubkatzen spielen nicht nur gerne mit den Bäumen, sondern nutzen sie vor allem zur Fellpflege.

So findet der Christbaum noch eine praktische Verwendung, statt einfach nur auf dem Müll zu landen. Die Bäume können direkt am Eingang des Raubtierkatzenasyls in Ansbach auf dem Parkplatz abgelegt werden. Sie werden täglich von den Pflegern abgeholt.

Keine Haustür-Abholung? Was Sie in diesem Fall tun können

In Kulmbach wurden bisher jedes Jahr die abgeschmückten Christbäume von der Evangelischen Jugend eingesammelt. Aufgrund der Lockdown-Maßnahmen ist das dieses Jahr nicht möglich. Ab dem 7. Januar werden die Bäume deshalb entweder am Schwedensteg oder am Städtischen Bauhof gesammelt. Dort werden sie schließlich abgeholt und entsorgt.

Grundsätzlich gilt für ganz Franken: Die Termine zur Abholung sind auf den Webseiten der Städte, in dem Abfallkalender oder in der Zeitung zu finden. Wenn Sie den Termin für die Abholung des Weihnachtsbaums verpassen oder ihn nicht rechtzeitig an einem der Sammelplätze abgelegen, können Sie ihn auch selbst entsorgen. Der Baum kann hierfür zum Beispiel bei Wertstoffhöfen oder Annahmestellen für Grünschnitt abgegeben werden. Dort wird er in der Regel geschreddert und kompostiert.

Alle Verwaltungen bitten außerdem darum, die Christbäume vollständig von Schmuck und Lametta zu befreien, damit sie umweltgerecht verwertet werden können und den Kompost nicht verunreinigen. Mit Farbe oder Goldspray besprühte Zweige können in die Restmülltone geworfen werden.

