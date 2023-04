Über Ostern können wir uns auf richtiges Aprilwetter gefasst machen: Von allem gibt es etwas. Dabei ist es am Donnerstag noch vergleichsweise schön. Es "zeigen sich gelegentlich ein paar flache Quellwolken. Ansonsten scheint die Sonne ungestört", so Wetterexperte Stefan Ochs. Dabei wird es mit angenehmen 12 Grad auch noch etwas wärmer als die vergangenen Tage.

Zum Start der Feiertage kippt das Wetter leider etwas, warnt der "Wetterochs": "Am Karfreitag zieht ein schwaches Tief mit seinem Kern über Mittelfranken nach Südosten. In Mittelfranken ist es daher bedeckt und gelegentlich regnet es etwas." Im Nordosten Frankens ist es laut Stefan Ochs etwas schöner. Es wird aber etwas kühler als noch am Donnerstag.

Aprilwetter an Ostern - örtlich gibt es sogar nochmal Schnee

Am Samstag ist es in Mittelfranken noch recht sonnig, über dem Rest der Region dominieren weiterhin die Regenwolken. Und Vorsicht: "In der Hersbrucker Schweiz fällt anfangs etwas Schnee", so der "Wetterochs".

Der Frühling kommt dann ab Ostersonntag zaghaft bei uns an, auch wenn es ab und zu noch etwas regnen kann. "Weil feuchtere Luft eingeflossen ist, kann es auch vorübergehend dunstig oder neblig sein. Je nach Sonnenscheindauer werden maximal 8 bis 12 Grad erreicht", prognostiziert Stefan Ochs für die Ostereiersuche.

Der Ostermontag ist wiederum noch ein kleines Rätsel für den Meteorologen: "Wahrscheinlich ist es heiter bis wolkig, trocken und 15 Grad warm bei schwachen Südostwinden. Allerdings ziehen nicht alle Wettermodelle mit. Beim amerikanischen GFS bleibt es überwiegend bedeckt mit leichten Regenschauern."