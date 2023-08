Der Sommer nimmt noch einmal Fahrt auf. "Unter Hochdruckeinfluss liegt eine wenig wirksame Luftmassengrenze quer über Bayern und trennt feuchtheiße Luft subtropischen Ursprungs im Süden von sehr warmer, trockenerer Luft im Norden", so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Für Franken bedeutet das noch viel Sonne und Freibadwetter.

Bereits in der letzten Woche knackten die Temperaturen die 30-Grad-Marke. Ein Trend, der nach Angaben des fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") noch bis Mitte der Woche anhält. Hinzu kommt, dass es auch in den Nächten derzeit kaum abkühlt. Besonders in den Innenstädten, wie beispielsweise am Nürnberger Jakobsplatz, sanken die Minima teilweise nur auf 22 Grad ab. Aber auch einige andere Wetterstationen in Franken verzeichneten sogenannte Tropennächte, in denen die Tiefsttemperaturen nicht unter 20 Grad fielen.

Wetter in Franken: der Ausblick auf die Woche

Überraschend zog der Nacht von Sonntag auf Montag (20./21. August 2023) zog ein Regenschauer von Ansbach nach Nürnberg. Ein Verlauf, den laut Ochs nur ganz wenige Modell-Läufe vorhersagten. Trotzdem soll es in den nächsten Tagen trocken bleiben. Für Dienstag (22. August 2023) ändert sich das Wetter im Vergleich zum Wochenstart kaum. Bei 28 bis 31 Grad zeigt sich häufig die Sonne. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwesten. Auch die Nacht bleibt bei Minima von 20 Grad niederschlagsfrei und warm, wobei es im nördlichen Franken am kühlsten wird.

Der Mittwoch (23. August 2023) wird mit 27 bis 31 Grad erneut sommerlich, obwohl mit schwachen Nordwestwinden allmählich etwas trockenere und nicht mehr ganz so heiße Luft in den Norden des Freistaats sickert. Wie schon zum Wochenstart bleibt es sonnig und trocken. Erst in der Nacht wird es phasenweise etwas bewölkter. Mit Regen ist trotzdem nicht zu rechnen und auch die Tiefstwerte bleiben mit 19 Grad nur knapp unter einer Tropennacht. Bei allen Wettermodellen tauchen bis einschließlich Mittwoch keine Schauer mehr auf.

Ein Tief über Schottland lenkt am Donnerstag (24. August 2023) noch einmal einen Schwung heißer Luft nach Franken, bevor es dann nach Angaben von Ochs für eine "große Abkühlung" sorgt. Daher wird es mit 29 bis maximal 32 Grad und schwachem bis mäßigem Wind aus südwestlicher Richtung noch einmal warm. Die Nacht zeigt sich dann häufig von ihrer bewölkten Seite. Dazu sinken die Werte auf 16 bis 19 Grad.

Tief aus Schottland bring Abkühlung - Schauer und Gewitter in zweiter Wochenhälfte

In den letzten Tagen der Woche rechnet Stefan Ochs mit Regenschauern und Gewittern, sodass die Tageshöchsttemperaturen bis Sonntag (27. August 2023) auf 22 Grad absinken.

