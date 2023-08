Nach Angaben des Wetter-Experten Stefan Ochs, bleibt die Luft in Franken weiterhin schwülheiß und das Wetter unbeständig.

Am Mittwoch (16. August 2023) und Donnerstag (17. August 2023) können weiterhin lokale Schauer und Gewitter auftreten. Dazwischen soll die Sonne scheinen, bei Temperaturen um die 30 Grad.

Schwüle und heiße Luft - Unangenehme Hitze in Franken

"Von Südwesten her gelangt eine labil geschichtete und heiße Atlantikluftmasse nach Bayern", schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Franken können am Abend und in der Nacht zum Donnerstag gebietsweise schwere Gewitter mit teilweise extremen Unwettern vorkommen. Auch ist gebietsweise heftiger Starkregen möglich, sowie Sturmböen und Hagel.

Zwischen Freitag (18. August 2023) und Montag (21. August 2023) wird das Wetter von hohem Luftdruck beherrscht. Es wird voraussichtlich überwiegend sonnig und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen klettern auf 32 bis 33 Grad.

"Mit der Schwüle wird es leider nicht besser werden", prognostiziert der "Wetterochs", "bei Taupunkten nahe 20 Grad schmoren wir tagsüber weiter im eigenen Saft."

Schwacher Wind und Frühnebelfelder - so geht es am Wochenende weiter

Laut dem "Wetterochs" bedeutet der Taupunkt folgendes: "Gegenstände mit einer Temperatur unter dem Taupunkt beschlagen mit Feuchtigkeit (Tau, Kondenswasser). Wenn sie schon feucht sind, werden sie noch feuchter. Gegenstände mit einer Temperatur über dem Taupunkt bleiben trocken. Wenn sie feucht sind, dann trocknen sie."

Der Wind weht an diesen Tagen nur sehr schwach und aus wechselnden Richtungen. Im Falle von Gewittern kann es allerdings zu Gewitterböen kommen. In den Nächten kühlt es auf etwa 17 Grad ab. Dort, wo es am Vorabend geregnet hat, ist mit einer Bildung von Frühnebelfeldern zu rechnen.

Erst in der zweiten Hälfte der Folgewoche soll dann wegen einer Winddrehung auf Nordwest kühlere und deutlich trockenere Luft nach Franken gelangen.

Vorschaubild: © 12019/Pixabay