Kaltfront im Anmarsch: Über Franken ziehen aktuell einige Wolkenfelder, dabei bleibt es aber weiterhin ordentlich warm. Laut Wetterexperte Stefan Ochs steuern wir zudem auf eine "lange Durststrecke" zu.

Im Laufe des Donnerstags (14. Juli 2022) überquert eine Kaltfront aus nördlicher Richtung die Region. Das bedeutet: Es ist immer wieder bewölkt, dazwischen kommt aber die Sonne zum Vorschein.

Wetter in Franken: Weiterhin über 30 Grad - doch es wird frischer

In Bamberg liegen die Temperaturen bei maximal 30 Grad, in Roth ist es mit 32 Grad noch etwas wärmer. Am Nachmittag dreht der Wind von West auf Nord und bläst einige frische Böen über Franken, sagt Stefan Ochs in seiner neuesten Wetterprognose voraus.

Die Kaltfront bringt aber nicht nur Wolken und Wind, sondern auch Regenschauer mit sich. Am Donnerstagnachmittag kann es sogar zu Schauern und Gewittern kommen, vor allem der östliche Bamberger Raum sei davon betroffen, erklärt der Wetterexperte.

Südwestlich von Nürnberg dürfte es dagegen meist trocken bleiben. "Davon abweichend regnet es beim deutschen ICON-Wettermodell so gut wie gar nichts, höchstens ein paar Tropfen", erklärt Stefan Ochs. Das liege daran, dass sich die Luft in Bodennähe aufgrund der nördlichen Winde wieder abkühle.

"Bleibt nur zu hoffen, dass es am Donnerstag möglichst viel regnet. Anschließend gibt es nämlich eine lange Durststrecke", warnt Ochs. Laut den aktuellen Wettermodellen soll es erst wieder Ende nächster Woche Niederschläge geben.

Bis zu 35 Grad in der nächsten Woche erwartet

Von Freitag bis mindestens Mittwoch bleibt es demnach trocken und überwiegend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zunächst zwischen 24 und 25 Grad, am Sonntag und Montag klettern sie auf 26 bis 30 Grad an. Noch ein Stück wärmer soll es dann am Dienstag und Mittwoch mit rund 35 Grad werden.

Einen nächtlichen Tiefstwert erwartet der Wetterexperte für die Nacht auf Sonntag mit minimal 8 Grad. Anschließend sollen aber auch die Nächte wieder wärmer werden.

