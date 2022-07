Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagnachmittag (14. Juli 2022) amtliche Warnungen vor starken Gewittern herausgegeben. Der DWD warnt in diesem Zusammenhang auch vor örtlichem Blitzschlag. Es könne weiterhin zu Platzregen und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen kommen. Der Wetterexperte Stefan Ochs aus Franken prognostiziert zudem eine Kaltfront, ehe es anschließend eine "Durststrecke" in Sachen Regen geben wird.

Die Warnungen vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) gelten aktuell für folgende Städte und Landkreise in Franken: