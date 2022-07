Temperaturen bis zu 45 Grad und sogar ein neuer Hitzerekord: Die Wettermodelle prognostizieren für die kommenden Tage unglaublich heißes Wetter in Deutschland. Die Vorhersage für Franken geht aber zunächst in eine andere Richtung: Laut Wetterexperte Stefan Ochs wird es nämlich zunächst eher kälter als wärmer.

Vor dem "Temperatursturz" bleibt es aber am Dienstag (12. Juli 2022) und Mittwoch noch heiter mit maximal 26 bis 30 Grad und dazu kaum windig. Zwar ziehen einige Wolken über Franken, weitere Regenfälle bleiben aber zunächst aus.

Wetter in Franken: Zuerst 31 Grad, dann wird's kühler

Ein aus Richtung Irland zu uns kommendes Hoch bringt auch am Donnerstag weiterhin Warmluft in die fränkischen Regionen, erklärt Stefan Ochs in seiner aktuellen Wetterprognose. Dadurch klettert das Thermometer minimal auf 31 Grad an. Am Nachmittag können sich dann vereinzelte Regenschauer bilden, ansonsten bleibt es aber trocken.

Das ändert sich zum Wochenende hin zumindest kurzzeitig: Am Freitag und Samstag gelangt kühlere Luft zu uns und die Temperaturen sinken auf 25 Grad. Bereits einen Tag darauf wird es aber schon wieder wärmer: "Am Sonntag kommt uns der Kern des Hochs dann ganz nahe", sagt Stefan Ochs voraus. Das bedeutet: "Der Wind flaut ab und die Sonne scheint praktisch ungestört." Die Temperaturen steigen wieder auf 28 Grad, nachts kühlt es auf 15 bis 9 Grad ab.

Ab der nächsten Woche zieht dann ein Tief von der Küste Portugals über Englands Nordosten. Dadurch bewegt sich für diese Jahreszeit ungewöhnlich viel heiße Luft aus der Sahara nach Norden. "Das ist im Prinzip der Stoff, aus dem die Allzeit-Hitzerekorde gemacht werden", sagt Stefan Ochs. Es sei daher nicht verwunderlich, dass einige Wettermodelle für Montag (18. Juli) und Dienstag "außerordentlich hohe Temperaturen von 40 bis 42 Grad" berechnen.

"Im Augenblick sieht die Sache aber nicht mehr so extrem aus", gibt der Herzogenauracher Wetterexperte Entwarnung. "Insbesondere könnte die heiße Luft recht schnell bei uns durchwandern." Am Dienstag soll es aber mit 37 Grad dennoch ordentlich warm werden.

Mehr zum Thema: "Könnte viele Todesopfer bringen" - Lauterbach warnt vor dramatischer Hitzewelle in Deutschland