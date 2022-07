Das Wetter in Franken - droht uns die Rekord-Hitze? Heute am Sonntag fließe feuchte und kühle Luft über die Nordsee zu uns, berichtet der Wetterochs. Zunächst bleibe es niederschlagsfrei, bevor es dann am späten Abend und in der kommenden Nacht zum Montag (11. Juli 2022) zeitweise leicht regne.

Morgen am Montag werde die Luft dann wieder etwas trockener. Regen dürfte laut dem Wetterochs kaum noch fallen, aber die Wolkendecke lockere nur langsam auf. Maximal werden dann 19 bis 20 Grad erreicht, heißt es. Der in Böen anfangs frische bis starke Nordwestwind lasse morgen etwas nach.

40 Grad und mehr in Franken? Dieser Indikator weist auf einen Hitze-Sommer in Franken hin

Am Dienstag und Mittwoch überwiege der Hochdruckeinfluss. Es sei heiter bis wolkig und trocken bei maximal 26 bis 28 Grad. Der sehr schwache Wind drehe langsam von Nordwest auf Südwest. Am Donnerstag überquere Franken eine "wenig wetterwirksame Kaltfront". Es ziehen demnach einzelne Wolkenfelder durch und eventuell bilden sich auch Regenschauer, prognostiziert der Wetterochs. Die Höchsttemperaturen gingen wieder auf 26 Grad zurück. Ein schwacher Wind wehe aus Nordwest.

Für Freitag und Samstag werde sonniges und trockenes Wetter erwartet bei maximal 27 beziehungsweise 31 Grad. Für den Montag, 18. Juli 2022 zeigen mehrere Wettermodelle Rekordtemperaturen von 40 bis 42 Grad. Doch stimmt das auch? "So richtig ernst muss man das aber noch nicht nehmen", so die Einschätzung vom Wetterochs. Zum einen liege das einfach am langen Zeitraums und zum anderen, weil die von Spanien zu Franken gerichtete Hitzezunge ziemlich schmal sei.

"Es bedarf nur einer relativ kleinen Abweichung und wir landen statt bei 42 nur bei 25 Grad", so der Experte weiter. "Aber bemerkenswert sind diese Ergebnisse schon." Und der Zeitraum mit den höchsten Durchschnittstemperaturen beginne um den 20. Juli 2022 herum, während die Sonne immer noch sehr hochstehe. Trotzdem gebe es in dieser Zeit bisher eine gewisse Lücke, was extrem hohe Temperaturen betreffe und solche Lücken würden erfahrungsgemäß über kurz oder lang gefüllt. Sprich, wenn die 40 Grad in Franken mal überschritten werden sollten, dann sei der Zeitraum um den 20. Juli 2022 herum schon ein heißer Kandidat, so der Wetterexperte.