Der heutige Freitag (22. Juli) soll ein sonniger und trockener Tag werden - bei maximal 31 Grad. Ein sehr schwacher Wind weht aus wechselnden Richtungen.

In der zweiten Nachthälfte und am Samstagmorgen (23. Juli) überquert uns von Westen her ein Tief mit zahlreichen Regenschauern und Gewittern. Die vorhergesagten Niederschlagsmengen seien laut Wetter-Experten Stefan Ochs ("Wetterochs") dabei nicht so berauschend hoch.

Gewitter am Samstag: Sollen sich auf die erste Tageshälfte beschränken

Am Samstagvormittag zieht das Tief nach Osten ab und anschließend soll es wolkig bis heiter werden, mit nur noch vereinzelten Schauern oder Gewittern und maximal 28 Grad erreichen. Es soll ein frischer Westwind aufziehen, der sich vereinzelt sogar in starken Böen äußern kann. Der Sonntag (24. Juli): Heiter bis wolkig, trocken bei 30 Grad und sehr schwache Winde.

Am Montag (25. Juli) "wird uns wieder kräftig eingeheizt", so Ochs: Die Sonne scheint, es ist niederschlagsfrei und maximal werden 36 bis 37 Grad erreicht. Der in Böen frische Wind dreht am Abend von Südost auf West. In der Nacht zum Dienstag (26. Juli) erreicht uns eine Kaltfront mit einzelnen Schauern und Gewittern. Wie stark die nachfolgende Abkühlung ausfallen wird, ist noch unsicher (24 bis 30 Grad). Die Nächte bleiben lau, die Temperaturen sollen 14 Grad nicht unterschreiten.

Die mittelfristigen Prognosen bis Anfang August deuten auf zu warmes Wetter hin, mit unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. Der Regen am Samstagmorgen wird die große Trockenheit in Wald und Flur nur lokal lindern.

Viele heiße Tage: Ist 2022 ein Extrem-Jahr?

"Auffällig ist in diesem Jahr die große Anzahl der heißen Tage (Maximum >= 30,0 Grad) und Sommertage (Maximum >= 25,0 Grad). An der Nürnberger Wetterstation wurden in diesem Jahr bisher 13 heiße Tage und 38 Sommertage registriert. Diese Werte liegen in derselben Größenordnung wie im gleichen Zeitraum der extrem trockenen und heißen Jahre 2003, 2015 und 2018", erklärt der Wetterochs.

Er sehe es zudem als erstaunlich an, dass die mittlere Anzahl der heißen Tage im Zeitraum zwischen 1961 und 1990 nur 7.8 und die der Sommertage nur 40.6 pro Jahr betrug. "1978 gab es übrigens nur einen einzigen heißen Tag und das auch nur mit Ach und Krach: 30.0 Grad am 29.07.1978."