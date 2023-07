Der Sommer macht in Franken Pause. Stattdessen ist für diese Woche viel Regen und Wind angesagt. Auch vereinzelte Gewitterfronten ziehen über die fränkische Region. Dazwischen wird immer wieder die Sonne zu sehen sein. Dieses wechselhafte Wetter soll bis Sonntag (30. Juli 2023) anhalten.

Der Mittwoch (26. Juli 2023) soll mit maximal 18 Grad Celsius der kälteste Tag der Woche werden. Starke Westwinde bringen Regenschauer und vereinzelte Gewitter. Der fränkische Himmel wird dabei wechselnd bis stark bewölkt sein. Ab und zu kann sich aber auch die Sonne zeigen.

Einstellige Temperaturen in der Nacht und viel Regen: Der Ausblick aufs Wochenende

Die Nacht zum Donnerstag (27. Juli 2023) wird die kühlste Nacht der Woche mit nur 8 Grad Celsius, so der Wetterexperte Stefan Ochs. Morgens scheint vorerst die Sonne, die dann nachmittags durch Regenwolken ersetzt wird. Somit kommt es dann vermehrt zu Regenfällen.

Mit dem Freitag (28. Juli 2023) strömt Warmluft nach Franken. Da laut Ochs der Tiefdruckeinfluss überwiegt, wird diese warme Luft aber feucht sein und zur Wolkenbildung beitragen. Dadurch kann es vereinzelt regnen. Dank der warmen Luft und dem Tiefdruck wird es leicht schwül sein. Die Sonne scheint am Freitag nur zeitweise, mit Höchsttemperaturen von 24 Grad Celsius.

Das Wetter am Wochenende wird ähnlich wechselhaft. Der Samstag (29. Juli 2023) startet mit starken Regenfällen und Gewittern. Die Gewitterfront wird gegen Mittag Franken treffen und Temperaturen von maximal 29 Grad Celsius mit sich bringen. Am Sonntag (30. Juli 2023) soll wechselnd bewölkt sein, so der Wetterexperte. Vereinzelte Regenschauer sind zu erwarten, bei Temperaturen von 24 Grad Celsius.