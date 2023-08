Der Wochenstart in Franken ist noch relativ ungemütlich, doch Prognosen zufolge soll das Wetter nun von Tag zu Tag besser werden: Laut dem fränkischen Wetter-Experten Stefan Ochs, dem "Wetterochs", soll es am Montag tagsüber überwiegend bedeckt und regnerisch sein. Diese Prognose deckt sich mit der vom Deutschen Wetter-Dienst (DWD): In den fränkischen Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald soll nach gefallenen Mengen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter heute bis zum Abend nochmals zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter vom Himmel fallen.

Verantwortlich für den ungemütlichen Wochenstart ist ein Tief über Skandinavien und ein Hoch bei den Azoren, durch das mit lebhafter nordwestlicher Strömung kühle Meeresluft nach Bayern gelangt. Gegen Abend ziehen die Wolken dann ab und es soll sogar noch die Sonne herauskommen. Auch der in Böen starke bis stürmische Westwind soll am Abend abflauen. Dabei bleibt es jedoch relativ kühl: Es werden Höchsttemperaturen von nur 13 bis 15 Grad erwartet.

Nach regnerischem Wochenstart: Wetter soll ab Wochenmitte stetig besser werden

Das würde, laut dem Wetterochs, an einigen Stationen zu "neuen Rekorden für die niedrigste Höchsttemperatur in der ersten Augustdekade führen". Er gibt jedoch zu bedenken, dass "(...) die Wettermodelle mit ihren Temperaturprognosen in letzter Zeit öfter zu niedrig" gelegen hätten.

Am Dienstag ist es dann laut dem Wetterochs "wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen". Regenschauer sollen sich nur vereinzelt bilden. Die Höchsttemperatur beträgt dann um die 21 Grad. Vor allem der Westwind frischt tagsüber in Böen vorübergehend stark auf.

Zuvor wandert aber noch ein kleines Tief zu uns herein. Es bringt uns am Mittwoch in der ersten Tageshälfte Regenfälle, die auch gewittrig ausfallen können. Am Nachmittag lockert dann die Wolkendecke auf und die Sonne kommt heraus. Am frühen Nachmittag treten einzelne starke Windböen aus Nordwest auf. Erneut maximal 21 Grad. Auch hier stimmt die Vorhersage des Wetterochs weitestgehend mit dem DWD überein: Dieser sagt für Mittwoch "meist bedeckt bei Regenschauern" voraus. Gewitter sollen in Bayern nur selten auftreten. Bayernweit sind die Temperaturen gemäßigt bei 18 bis 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll es im Süden Bayerns stark bewölkt bei einzelnen Schauern sein, im nördlichen Franken hingegen trocken und aufgelockert. Laut dem DWD liegen die Tiefstwerte bei 13 bis 9 Grad.

Ab Wochenmitte: Temperaturanstieg und lokale Gewitter möglich

Ab der Wochenmitte wird das Wetter dann stetig besser: Die Wetterlage stellt sich insgesamt um und ab Donnerstag kommen wärmere Luftmassen zu uns. Am Donnerstag und Freitag ist es heiter bis wolkig. Je nach Wettermodell klettern die Temperaturen recht schnell oder doch eher mühsam nach oben. Das Wettermodell GFS sagt 25 Grad für den Donnerstag und 29 Grad für den Freitag voraus, wohingegen das Wettermodell ICON nur 22 Grad am Donnerstag und 26 Grad am Freitag prognostiziert. Die Gewittergefahr ist trotz der höheren Temperaturen nicht gebannt: Während es am Donnerstag überall trocken bleibt, sind am Freitag und Samstag lokale Gewitter möglich.

Am Samstag erreicht uns laut dem Wetterochs eine Kaltfront, was ihm zufolge aber "(...) wahrscheinlich keinen deutlichen Temperaturrückgang nach sich ziehen wird". In der nächsten Woche gibt es zudem einige frische Nächte. Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen lokal sogar bis auf 6 Grad.

