Regen, Schnee und Überschwemmungen: Der Januar in Franken beginnt ungemütlich. Am Montag (3. Januar 2022) wird es zum Teil stark bewölkt und regnerisch, wie der Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") vorhersagt. Auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen um die zehn Grad.

Der Dienstag wird ganz ähnlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt häufigen Regen an. Auch starke Sturmböen sind gebietsweise möglich. Ochs warnt zudem vor möglichen Überschwemmungen. Es werden Niederschlagsmengen von rund 30 Litern pro Quadratmeter erwartet. "Da die Böden bereits gesättigt sind, wird viel Regenwasser oberflächlich ablaufen", so Ochs. Bebaute Gebiete und beispielsweise Verbindungsstraßen könnten dadurch überflutet werden.

Wettervorhersage für Franken: Erst Überschwemmungen, dann Schnee

Ab Mittwoch sinken die Temperaturen laut den Prognosen wieder auf rund 2 Grad ab, in der Nacht sogar auf nahe null Grad. Es wird wechselnd bewölkt und vereinzelt kann es Schneeschauer geben. In der Nacht zum Donnerstag warnt der DWD streckenweise vor Glätte.

Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen laut Wetterdienst zwischen null und sechs Grad. Die Sonne soll sich nur gelegentlich zeigen, zwischendurch kann es zu Schneeregen oder Regen kommen. Und auch am Freitag bleibt es bei Niederschlägen. Ochs sagt Temperaturen um oder knapp über null Grad voraus. Zumindest anfangs kann also Schnee fallen.