Nach einem heißen Start in den Juli haben sich die Temperaturen in Franken ein wenig abgekühlt. Während die "Temperaturanomalien" im Mittelmeerraum weiter anhalten, wird es Richtung Norden gemäßigter. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") spricht von einem großen Temperaturkontrast zwischen Norden und Süden, wobei eine Westströmung mit gemäßigter Atlantikluft auf absehbare Zeit das Wettergeschehen in Franken bestimmt.

Erst in der Nacht zu Samstag (21./22. Juli 2023) setzt sich langsam wieder ein Zwischenhocheinfluss durch, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Tagsüber zeigt sich der Samstag mit einem Mix aus Sonne und auf aufgeheiterten Phasen. Die Schauerwahrscheinlichkeit ist aber gering. Wahrscheinlich bleibt es allgemein trocken, so Wetterexperte Ochs. Im Verlaufe des Tages kommt bei Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad und 24 Grad ein in Böen starker Westwind auf. Die Nacht ist zunächst klar oder nur gering bewölkt. Erst in den späteren Stunden wird es zunehmend wolkig. Trocken bleibt es aber trotzdem. Die Minima liegen in dieser Nacht zwischen 15 und 13 Grad.

Unwettergefahr zu Wochenstart - So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Zum Wochenwechsel zieht ein umfangreiches Tief von den Britischen Inseln kommend über die Nord- zur Ostsee. Dabei liegt Franken am Sonntag (23. Juli 2023) im Warmsektor des Tiefs. Da es aber überwiegend bewölkt ist und nach Norden zu auch etwas regnet, steigen die Temperaturen kaum an. So werden an der Rhön maximal 21 Grad, in Bamberg werden maximal 24 Grad und in Roth 27 Grad erreicht. Der Südwestwind ist in Böen stark (Beaufort 6-7) und in exponierten Lagen sogar stürmisch. Insgesamt bleibt es tagsüber bewölkt. Im Umfeld und nördlich des Mains kann es außerdem örtlich auch etwas regnen. In der Nacht kann es bei etwa 13 Grad und wechselnder Bewölkung von Westen her gebietsweise etwas regnen.

Selbstkühlende Sommerdecke für heiße Tage bei Amazon ansehen

Der Start in die neue Woche wird wechselhaft. Am Montag (24. Juli 2023) wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein bei 25 Grad ab, bevor am Mittag eine intensive Kaltfront Franken überquert. Diese wird von kräftigen Regenfällen und Gewittern, weshalb laut Stefan Ochs sogar Unwettergefahr besteht. Erst im Laufe des Nachmittags kommt dann die Sonne wieder heraus. Trotzdem werden am Nachmittag nur noch Höchstwerte um 21 Grad erreicht. Dazu weht ein auffrischender, in Böen zeitweise starker Wind aus Südwest bis West. Wie zuvor sinken anschließend auch in der Nacht auf Dienstag die Tiefstwerte auf 13 Grad ab.

Der Juni fiel dieses Jahr in Bayern mit 18,4 °C verglichen mit den Mittelwerten (14,9 °C) ungewöhnlich warm aus. Auch die Sonnenscheindauer befand sich mit 305 Stunden (200 Stunden) auf Rekordkurs. Die tropisch-heiße Luft entlud sich ab dem Nachmittag des 22. Juni in teils schweren Unwettern, von denen auch Oberfranken besonders stark betroffen war. In weiten Teilen des Freistaats blieb es aber erheblich zu trocken, resümierte der DWD.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Martin Gerten/Armando Franca (AP)/Collage: inFranken.de (Symbolbild)