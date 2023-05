Wetterprognose für Franken: Bisher hat es mit Sommertagen noch nicht geklappt - das könnte sich jedoch schon diese Woche ändern. Gleichzeitig sagen die Experten viel Regen und Gewitter für den Mai vorher. Ist das kommende Wochenende auch schon davon betroffen?

Am Mittwoch ist es überwiegend heiter und nur gelegentlich wolkig. Niederschläge fallen keine und auch der Nordostwind weht nur schwach. Der Wetterexperte prognostiziert Höchsttemperaturen von 17 Grad.

Franken-Wetter: Sommerliche Temperaturen von rund 21 Grad erwartet

In der Nacht zum Donnerstag muss noch einmal mit Bodenfrost bis -3 Grad in ungünstigen Lagen gerechnet werden. "Anschließend bleibt es auf absehbare Zeit - das heißt mindestens bis 11. Mai - frostfrei", so der Wetterochs. Kritisch könnten noch die "Eisheiligen" werden, die Nächte vom 12. bis 15. Mai gelten traditionell noch als frostanfällig.

Der erste richtige Sommertag könnte bereits am Donnerstag (4. Mai 2023) endlich kommen: Es soll trocken bleiben bei Temperaturen von bis zu 21 Grad. Der von Gewitterböen abgesehen nur schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Am Wochenende wird es wieder sehr sprunghaft, denn von Freitag bis Sonntag liegt Franken in einer sogenannten Tiefdruckrinne. Diese trennt die kalte Luft über Nordeuropa von der warmen über Südeuropa. Hinter dieser Tiefdruckrinne werden laut dem Meteorologen am Samstag die Wolken von Absinkvorgängen aufgelöst und "es sollte trocken bleiben". Die Höchsttemperaturen sind mit 19 bis 20 Grad etwas niedriger als an den Vortagen. Ein schwacher Wind weht von Westen.

Das Sonntagswetter ist laut dem Wetter-Experten Dominik Jung noch unsicher. Bei manchen Wettermodellen scheint die Sonne bei 22 Grad, bei den anderen kommen Wolken mit Regenschauern auf und es wird nicht ganz so warm. Insgesamt wird das Wochenende somit vorraussichtlich wechselhaft: "Mal regnet oder gewittert es, mal scheint die Sonne".

In der kommenden Woche sind mehr Wolken unterwegs und es wird ziemlich nass." Bis unmittelbar nach Monatsmitte kommt viel Wasser vom Himmel runter. "Der Mai geht buchstäblich baden", prognostiziert Jung. Er rät: "Genießen wir noch das schöne Wetter in dieser Woche".