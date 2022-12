Überraschender Wetter-Wechsel in Franken zu Silvester 2022 vorhergesagt: In der Nacht zum Dienstag (27. Dezember 2022) steigt der Luftdruck laut Wetterochs stark an und es baut sich bei uns ein Zwischenhoch auf. Es klare sich auf und die Temperaturen sinken auf 0 Grad, heißt es hierzu. Von Mittwoch bis Freitag würden dann milde Atlantikluftmassen zu uns geführt, heißt es in der Prognose.

"Es ist wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Mittwoch bei 7 Grad. Die südlichen Winde leben ab und zu mäßig auf. In den Nächten kühlt es auf rund 5 Grad ab", so der Wetterochs. Im Laufe der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Bewölkung und regnet gelegentlich.

Ab Mittwoch wird das Wetter in Franken immer milder - das erwartet uns an Silvester

Am Abend gibt es eine Abkühlung auf 3 Grad, bevor die Temperaturen im Laufe der Nacht wieder auf 7 Grad klettern. Am Donnerstag selbst soll es überwiegend stark bewölkt sein und immer wieder mal regnen. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad. Nach "anfänglichen Aufheiterungen" erreicht uns laut dem Wetterochs am Freitag im Tagesverlauf eine "Warmfront mit ihren Wolken", aus denen ab den Abendstunden auch zeitweise Regen fallen soll. Die Temperaturen bleiben bei etwa 8 Grad.

Zu Silvester kommt dann die Überraschung: "Am Samstag und Sonntag beziehen wir dann von den Azoren die zu dieser Jahreszeit wärmsten Luftmassen überhaupt und die Temperaturen steigen auf 15 Grad", erklärt der Experte. Dabei scheine mal die Sonne, mal regne es ein bisschen.

Dabei bestehte am Samstag sogar noch Potential nach oben: Einzelne Wettermodell-Läufe kommen laut dem Experten sogar auf Rekordwerte von 18 Grad. Im historischen Vergleich ist das jedoch nicht ungewöhnlich: Wie der Wetterochs schreibt, zeigen die Aufzeichnungen der Nürnberger Wetterstation für den 30. Dezember 1925 sogar eine Tageshöchsttemperatur von 17,8 Grad.

Trotz Rekordtemperaturen: Wetter wie vor hundert Jahren

Die Wetterlage war damals sehr ähnlich zu der jetzigen, so der Wetterexperte. Das müsse auch so sein, denn: "So hohe Temperaturen kann nur eine Wetterlage bringen, bei der die Luft mit hoher Geschwindigkeit auf der idealen Bahn von den Azoren über die Biskaya zu uns kommt."

Wenn es nun also am Wochenende so ungewöhnlich warm wird, dann liegt das nicht an besonders hohen Temperaturen im Ursprungsgebiet der Luftmasse, sondern einfach an der perfekten winterlichen Wärme-Wetterlage.