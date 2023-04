Wetter in Franken: Es bleibt unbeständig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, gelangen polare Luftmassen nach Bayern. Dies liegt an einem Tief über Südskandinavien, das sich mit Meeresluft in nordwestlicher Strömung verbindet. Daher bleibt es auch in Franken weiterhin durchwachsen.

Am Dienstag (25. April 2023) regnet es in der ersten Tageshälfte zeitweise. Im Laufe des Tages nehmen die Regenschauer ab und ziehen weiter Richtung Alpen. In Nordbayern bleibt es daher in der zweiten Tageshälfte weitgehend trocken. Die größten Chancen auf zwischenzeitliche Aufheiterungen gibt es in Unterfranken, wo sich teilweise auch die Sonne zeigt. Die Höchstwerte liegen 7 bis 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in Böen aber starker Wind, aus West bis Nordwest. In der Nacht lockern sich die Wolken von Norden her zunehmend auf, bei Frühwerten von 4 bis 0 Grad.

Wettervorhersage für Franken - so lautet die Prognose für die nächsten Tage

Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs"), bestimmt am Mittwoch ein schwacher Hochdruckeinfluss das fränkische Wetter. In der Folge wechseln sich Wolken und Niederschlag bei Temperaturen um die 12 Grad ab. Wie am Tag zuvor wird dazu ein mäßiger, aber am Nachmittag auffrischender Wind von West bis Nordwest erwartet. Der überwiegend klare Nachthimmel sorgt für Werte um den Gefrierpunkt. Dementsprechend ist in einigen Lagen mit leichtem Nachtfrost bei -1 Grad in zwei Metern Höhe und -3 Grad in Metern Höhe zu rechnen.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen bei schwachem Wind auf 15 Grad. Eine dichte Bewölkung nach Osten bringt in der Nacht auf Freitag neuen Regen, der in den Frühstunden zum Teil schauerartig verstärkt ist. Dazu liegen die Werte bei 8 bis 2 Grad.

Ein vom Atlantik kommendes Tief bringt am Freitag Gewitter und Regen von bis zu 20 Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter nach Franken. In der Nähe der Schauer- und Gewitterzellen besteht außerdem die Gefahr von Sturmböen aus westlicher Richtung. Erst am Abend lässt der Regen bei 17 bis 18 Grad nach. In der Nacht lockert sich der Himmel auf und es kann zu Nebelbildungen kommen. Die Temperaturen liegen in dieser Zeit zwischen 9 und 4 Grad.

Der Ausblick auf das Wochenende

Über das verlängerte Wochenende bleibt die westliche Höhenströmung bestehen. Da keine nennenswerten Fronten oder Randtiefs eingelagert sind, bleibt die Wetterlage relativ unauffällig. Bei wechselnder Bewölkung und einzelnen Regenschauern werden Höchsttemperaturen nahe 18 Grad und schwache Winde aus wechselnden Richtungen erwartet. Das entspricht dem langjährigen Durchschnitt für diese Jahreszeit.