Franken vor 1 Stunde

Wetter in Franken

Wetter in Franken ändert sich diese Woche täglich - ab morgen Frühling?

Mild, stürmisch und regnerisch, frühlingshaft: Das Wetter in Franken ändert sich in dieser Woche täglich. Geht das die kommenden Tage so weiter? Ein Wetterexperte gibt seine Prognose ab.