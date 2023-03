Regen und Wind sind die Devise für dieses Wochenende. Und schon der Freitag startet ungemütlich. Es ist "bis zum späteren Nachmittag regnerisch. Vielleicht blitzt und donnert es auch mal", prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs.

Zwar kommt später am Tag die Sonne ab und an zum Vorschein - dies ist aber mit Blick auf die Gesamtlage trügerisch. Vor allem in Oberfranken warnt der DWD vor Sturm. Und auch die Temperaturen sind ungemütlich, laut dem "Wetterochs" sind maximal 13 Grad Celsius drin.

Ungemütlicher Frühlingsstart - Heftige Winde und viel Niederschlag

Am Wochenende nimmt das stürmische Wetter an Fahrt auf. Schon in der Nacht auf Samstag kommen laut Stefan Ochs "Regenschauer und vereinzelte Gewitter auf mit starken Windböen aus Südwest. Tagsüber gibt es am Samstag weitere Schauer und Gewitter, wobei dann sogar stürmische Windböen auftreten." Und auch am Sonntag keine Besserung - es bleibt windig, gewittrig und vor allem nass.

Dabei gehen die Temperaturen in den Keller. Bis in die kommende Woche hinein gibt es einen steten Abstieg auf dem Thermometer - am Montag steigt das Quecksilber kaum über fünf Grad in der Region. Wind und Schauer bleiben uns auch zum Wochenstart erhalten und flauen dem Wetterexperten zufolge erst gegen Dienstag ab.

Kommt ab der Wochenmitte dann endlich der Frühling? Der Wetterochs ist da wenig optimistisch: "Anschließend wird es nur zögerlich wärmer, weil sich Warmluft aus dem Südwesten nicht richtig gegen die Kaltluft durchsetzen kann." Und auch mit dem Regen geht es in der kommenden Woche heiter weiter.