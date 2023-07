Franken vor 2 Stunden

Wetterprognose

"Atlantisches Frontensystem" trifft Franken: Gewitter und Sturmböen erwartet

Das regnerische Wetter soll in Franken anhalten. An vereinzelten Tagen kommt es sogar zu Gewittern und Sturmböen. So soll das Wetter in Franken werden.