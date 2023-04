Muss Franken noch einmal im Schneegestöber bibbern oder bleibt der erneute Wintereinbruch doch aus? Die Wettervorhersage für die aktuelle Woche schwankt von Tag zu Tag: Während gestern noch von "Schneefall bis in tiefe Lagen" die Rede war, sieht die neueste Prognose schon wieder anders aus. Stattdessen werden jetzt gleich für mehrere Tage Gewitter angekündigt.

Die sollen schon am Donnerstag (20. April 2023) über Franken hinweg poltern: Während der Vormittag noch recht heiter startet, zieht im Laufe des Tages eine dicke Wolkendecke auf, aus der es vereinzelt auch regnet. "Einige hochauflösende Wettermodelle haben einen schmalen abendlichen Starkregen- und Gewitterstreifen im Programm", warnt der Herzogenauracher Meteorologe Stefan Ochs. Dieser soll zwischen Ansbach und Rothenburg ob der Tauber verlaufen. Dazu treten starke Böen auf und die Tageshöchsttemperaturen liegen bei nur 11 Grad.

Wetter in Franken: Nach dem Gewitter steigen die Temperaturen endlich

Es gibt aber auch positive Wetternachrichten, denn: "Für den Freitag sieht es jetzt doch ganz gut aus", verrät der "Wetterochs" in seiner neuesten Vorhersage. Obwohl es weiterhin windig, bewölkt und teils verregnet bleibt, macht das Thermometer einen Sprung auf 18 Grad.

Auch der Samstag wird zumindest in der ersten Tageshälfte sonnig und mit 20 Grad noch ein Stück wärmer. Die Wettermodelle sind sich aber noch etwas unsicher, was die zweite Tageshälfte betrifft: Entweder erreicht uns schon am Nachmittag oder erst zum Abend hin eine Kaltfront mit Regenschauern und Gewittern. Die Gewitter und Regenfälle setzen sich am Sonntag fort, die Temperaturen sinken aber nur leicht auf 18 Grad. Dazu weht ein frischer Wind.

Besonders ungemütlich sah die Prognose bisher für Beginn und Mitte der nächsten Woche aus: Nun werden weiterhin Böen, Kaltluft, Schauer und kurze Gewitter angekündigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in Franken noch einmal schneit, sei aber gering: "Für Schnee ist es wahrscheinlich auch in höheren Lagen nicht kalt genug", erklärt Stefan Ochs dazu. Stattdessen gibt es Regen, Graupel und leichten Nachtfrost.

