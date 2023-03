Regen, Schnee und Sturm machen die aktuelle Woche ziemlich ungemütlich. In Teilen Frankens wechseln sich am Mittwoch (8. März 2023) Regen und Schneegestöber ab. Nun hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber für viele Städte und Landkreise eine zusätzliche Warnung veröffentlicht.

"In den nächsten Tagen lädt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands nicht gerade zu langen Spaziergängen oder Ausflügen ein", sagte Meteorologin Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale des DWD in Offenbach. Demnach sollen sich Frost, Glätte und Schneefall heute wieder intensivieren und sogar bis in die Nacht auf Donnerstag anhalten.

Wetter in Franken: DWD warnt vor Dauerregen

Danach soll der stürmische Wind in der Südhälfte vorübergehend etwas nachlassen. Aber immer wieder ziehen Schauer durch, und im Norden kann zeitweise noch mal etwas Schnee fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad, im Süden können bis zu 15 Grad erreicht werden. Für viele Teile Frankens warnt der DWD aber vor Dauerregen (Warnstufe 2 von 4), auf den sich alle gefasst machen müssen, die heute und morgen draußen unterwegs sind.

Folgende Städte und Landkreise sind von der DWD-Warnung betroffen:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Außerdem warnt der DWD in einigen Regionen für Donnerstag vor Sturmböen (Warnstufe 2 von 4). Laut dem DWD besteht erhöhte Gefahr vor umherfliegenden und herabfallenden Ästen sowie Gegenständen. Folgende Landkreise sind betroffen:

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Würzburg

Stadt Nürnberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bayreuth

Die Regenwarnungen gelten ab sofort und vorerst bis Donnerstag, 18 Uhr. Mit Sturmböen in den betroffenen Regionen ist wiederum von 3 Uhr in der Früh bis 15 Uhr zu rechnen. "Auch am Freitag geht es eher durchwachsen weiter", sagt die Meteorologin voraus. Es regnet viel, im äußersten Norden und im Alpenraum ist auch Schnee möglich, im Süden wird es wieder stürmischer. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Mehr zum Wetter in Franken: Schneewarnung, milde Tage und Hochwassergefahr binnen weniger Tage