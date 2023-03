Es bleibt weiter winterlich im Freistaat - wobei die Temperaturschwankungen und die wechselhaften Niederschläge der kommenden Tage bereits einen Vorgeschmack auf das "typische Aprilwetter" geben.

Nachdem am Dienstag die Temperaturen noch leicht angestiegen waren, werden ausgiebige Niederschläge die kommenden Tage bestimmen: Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs zieht am Mittwoch und Donnerstag ein langgestrecktes Tief über Franken nach Osten. Die ergiebigen Niederschläge fallen anfangs überall als Schnee, gehen dann mindestens südlich einer Linie Geiselwind - Forchheim - Pegnitz in Regen über.

Wetterdienst warnt wegen Schneefällen vor Verkehrschaos

In der nördlichen Fränkischen Schweiz kann die Schneedecke dabei auf mehr als 10 cm anwachsen. Auch der Deutsche Wetterdienst DWD geht von starkem Schneefall in Franken aus und warnt vor Verkehrsbehinderungen am Mittwoch. In Franken und der Oberpfalz erwartet der Wetterdienst außerdem Frost und Glätte.

Bei Schneefall liegen die Temperaturen um die 0 Grad. Im Süden kann es bis zu 9 Grad warm werden (Roth). Vor allem dort besteht am Donnerstag auch die Gefahr von Sturmböen aus Südwest.

Zum Wochenende wird das Wetter wild: Am Freitag überquert zunächst eine Warmfront mit starken Regenfällen Franken. Die Temperaturen steigen allgemein auf 10 Grad. Der Südwestwind ist in Böen stürmisch.

Hohe Niederschläge: Bitter nötig - aber droht Hochwasser?

Am Samstag kommt mit Winddrehung auf Nordwest wieder kältere Luft nach Franken: Es gibt wieder Schnee-, Regen- und Graupelschauer und die Temperaturen gehen laut Ochs wieder auf 5 Grad zurück.

Doch keine 24 Stunden später dreht das Wetter wieder: Die nächste Warmfront am Sonntag bringt erneut kräftige Regenfälle und einen Temperaturanstieg auf 10 Grad. Stefan Ochs gibt jedoch zu bedenken, dass die kurze Samstags-Abkühlung noch unsicher ist, eventuell bleibe es einfach durchgehend mild und regnerisch.

Bis Sonntagabend werden Gesamtniederschlagmengen von 50 bis 100 Litern pro Quadratmeter erwartet (120 % der durchschnittlichen März-Monatsmenge). Einerseits ist es natürlich vorteilhaft, wenn die Böden und Grundwasservorräte vor der Vegetationsperiode noch einmal kräftig aufgefüllt werden. Andererseits können diese Mengen aber schon zu einem größeren Hochwasser führen.