Am Dienstag macht sich ein von Italien über das östliche Mitteleuropa nach Norden ziehendes Tief bei uns durch Wolkenfelder bemerkbar. Regen wird, wenn überhaupt, nur in geringen Mengen fallen. Maximal 16 Grad. Der Nordwind ist in Böen frisch. Sehr viel Regen bringt dieses Tief dagegen in Österreich und in der Slowakei.

Am Mittwoch fließt mit weiterhin in Böen frischen Nordwinden kühle Luft zu uns. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, ohne nennenswerte Niederschläge. Die Höchsttemperatur liegt bei nur 15 Grad.

Erst Tief, dann Hoch: Das Wetter soll zum Wochenende hin besser werden

Am Donnerstag (Vatertag) lässt der Wind nach, aber die eingeflossene Luftmasse erwärmt sich kaum. Es ist wechselnd wolkig, mit gelegentlichem Sonnenschein bei maximal 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag besteht vor allem in ungünstigen Lagen die Gefahr von leichtem Bodenfrost bis -2 Grad. In städtischen Gebieten kann man negative Temperaturen ausschließen. Aber auf dem Land kann es sinnvoll sein, die frostempfindlichen Pflanzen zu schützen. Andere Wettermodelle zeigen allerdings keine Temperaturen unter 0 Grad.

Am Donnerstag und Freitag beeinflusst uns ein von den Azoren über Dänemark bis nach Russland reichendes Hoch. In der an seiner Südseite herrschenden Ostströmung (schwacher Wind mit mäßigen Böen) gelangt allmählich wieder wärmere und feuchter Luft zu uns, zunächst vor allem oberhalb von 1500 Metern. Bei manchen Wettermodellen bilden sich Schichtquellwolken mit örtlichem Nieselregen bei maximal 15 Grad. Bei anderen Wettermodellen ist es heiter bis wolkig und trocken bei maximal 18 bis 19 Grad.

Sommerliches Wochenende? Die Chancen stehen gut

Am Samstag und vor allem am Sonntag hat sich dann die wärmere Luft auch in tiefen Schichten durchgesetzt, die Sonne scheint und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Nachts kann es immer noch recht kräftig abkühlen (bis unter 7 Grad), Frost ist aber nirgends mehr zu befürchten.