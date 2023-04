Wetter in Franken: "Ein Ausläufer von Tief Peter zieht bis zu den Alpen und von dort nur langsam ab", meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dementsprechend dominiert das Tief über dem Nordatlantik auch das Tagesgeschehen im Freistaat.

Wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") berichtet, ist es am Dienstag (11. April 2023) tagsüber wechselnd bewölkt, mit vereinzelten Schauern und einem in Böen starken Westwind. Die Höchsttemperatur beträgt 14 Grad.

Wettervorhersage für Franken - so lautet die Prognose für die nächsten Tage

Am Mittwoch bringt uns das atlantische Frontensystem einen komplett bewölkten und verregneten Tag mit acht Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter. Dazu weht ein starker Wind von Südost auf West und die Temperaturen erreichen in der Spitze 11 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend regnerisch, wobei der Niederschlag in Franken abnehmen wird. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen +3 bis -1 Grad.

Von Donnerstag bis Samstag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit Regenschauern und vereinzelten Gewittern, wobei es laut Wetter-Fachmann Ochs am Donnerstag zwischen Main und Donau zu einigen längeren trockenen Abschnitten kommen kann. Freitag zeigt sich die Sonne im Vergleich deutlich häufiger und es gibt nur noch vereinzelte Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Der gelegentlich leicht auffrischende Wind dreht langsam von Südwest auf Nordwest. Erst die Nacht zum Samstag wird überwiegend niederschlagsfrei, mit Temperaturen zwischen +4 und -2 Grad. Ein Tief von Osten erreicht am Samstag Deutschland, in dessen Bereich Warmluft aus dem östlichen Mittelmeerraum auf die Kaltluft aufgleitet. Dadurch bildet sich ein Regengebiet mit Schwerpunkt über Thüringen, das auch Franken betreffen könnte. Die Höchsttemperaturen werden 10 Grad nicht überschreiten. Erst am Sonntag ist mit Besserung zu rechnen. Es wird sonnig, mit Temperaturen um die 14 Grad.

Bisher war der April mit einer Abweichung von -2,5 Grad deutlich kühler als im langjährigen Mittel. Diese kühle Phase wird bis Sonntag anhalten. Erst im Verlauf der nächsten Woche werden die Temperaturen milder, bevor es dann am Ende der nächsten Woche leicht überdurchschnittlich warm wird. Wie Stefan Ochs mitteilte, sind große positive Temperaturabweichungen "auf absehbare Zeit nicht zu erwarten, weil bei der Entwicklung der Großwetterlage ein Transport von Warmluft aus Nordafrika zu uns nicht möglich ist." Der Temperaturanstieg der nächsten Woche resultiert aus der Erwärmung der Luftmasse durch die Sonne und nicht durch einen Zuzug wärmerer Luft aus dem Süden.