Der Wetterexperte Stefan Ochs, der in Franken als "Wetterochs" bekannt ist, gab den Wetterbericht für die laufende Woche bekannt. Bleibt es kühl und regnerisch oder kommt der Sommer zurück?

Es folgt eine nach den neuesten Prognosen nur "holprige Besserung", so Ochs. Am Mittwoch (30. August 2023) erreicht Franken ein atlantisches Tief. Deshalb ist es Mittwoch erst wechselnd bewölkt und trocken, mit ein paar Zwischenaufheiterungen und trocken. Im Laufe des Nachmittags kommen dann Schauer und Gewitter auf, außerdem weht ein frischer Wind aus Südwest - bei maximal 20 Grad.

Wetter in der Wochenmitte nicht vielversprechend - kühl und feucht geht es weiter

Am Donnerstag (31. August 2023) fließt kühle und trockene Luft in das Einzugsgebiet der Regnitz. In der ersten Tageshälfte kann es immer mal schauern, in der zweiten Tageshälfte ist es dann heiter bis wolkig und niederschlagsfrei.

"Mit Taupunkten nahe 7 Grad haben wir seit längerer Zeit mal wieder richtig trockene Luft", kommentiert Ochs. Auch am Donnerstag steigen die Temperaturen nicht über 20 Grad. In Bamberg in Oberfranken soll es laut dem Deutschen Wetterdienst sogar noch etwas kühler werden, bei Maximaltemperaturen von 19 Grad.

Am Freitag (1. September 2023) erreicht uns eine Warmfront, die entgegen ihres Namens, keine Hitze mit sich bringt. Es regnet vor allem in der ersten Tageshälfte kräftig, ab dem Nachmittag dann weniger. Die Sonne soll am Freitag gar nicht scheinen und wärmer als 19 Grad wird es auch nicht. In Bamberg wird es dafür drei Grad wärmer, als die errechnete Durchschnittstemperatur.

Wetter am Wochenende - Auch der Experte ist sich nicht sicher

"Danach wird die Sache unsicher", erklärt der Wetterochs, "vielleicht wandert die Warmfront weiter und es wird bei uns am Samstag und Sonntag freundlich und 27 Grad warm. Bleibt die Front dagegen einfach liegen, dann ist es an den beiden Tagen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei maximal 22 Grad."

Diese Prognosen decken sich auch mit den Wetter-Aussichten für Deutschland. Diese gehen allerdings etwas weiter als Anfang September und geben einen Ausblick auf den gesamten September.

Vorschaubild: © Tim Würz/dpa