Die letzten Tage des meteorologischen Sommers sind nicht sonderlich freundlich. Während in der vergangenen Woche noch das Wetter für durchaus hohe Temperaturen sorgte, sind die Werte nun merklich zurückgegangen. Dabei bleibt es aber nicht. Die Prognosen zeigen: Es wird im September noch einmal warm und auch die Sonne zeigt sich wieder.

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Meteo-Netzwerk Q.met und dem Portal wetter.net berichtet, haben sich die Vorhersagen für die vergangen Tage bestätigt. Während es in ganz Deutschland kühler wurde, zogen Unwetter über Süddeutschland. Dabei richteten Gewitter und Orkanböen auch in Bayern große Schäden an und forderte einen Toten und zahlreiche Verletzte. Die Spitzenwerte seien dabei in Lindau gemessen worden, bestätigte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur. Der Wind sei dabei mit Spitzenwerten von 144 Kilometern pro Stunde über den Bodensee gefegt. Zwar hat der Wind inzwischen nachgelassen, doch vor allem im Süden kann es immer noch weiter regnen. Grund ist ein kräftiges Regenband, das die Regenwolken aber auch bis nach Sachsen und Südbrandenburg bringt.

Wetter in Deutschland: Der Ausblick auf die Woche

Bereits am Dienstag (29. August 2023) wird der ungemütlichste Tag der Woche erwartet. Es bleibt in Deutschland überwiegend bewölkt, wobei es zeitweise nieseln oder einen Schauer geben kann. Besonders niederschlagsreich bleibt es weiterhin im Alpenvorland. In der Osthälfte und im Süden werden nur 12 bis 15 Grad erreicht, während es im Norden und entlang des Rheins mit bis zu 19 bis 21 Grad ein wenig wärmer wird.

Wenig sommerlich geht es auch am Mittwoch (30. August 2023) weiter, so Jung. Am kühlsten bleibt es weiterhin mit 16 bis 18 Grad im Südosten. Die restlichen Gegenden kommen auf 18 bis 21 Grad. Lediglich im Rhein-Main-Gebiet können die 23 Grad geknackt werden. Dazu bekommt die Sonne mehr Platz. Nur im Norden und Westen kann es bei schwachem bis mäßigem, im Nordwesten bei Schauern böig auffrischender Wind aus West bis Südwest noch zu vereinzelt zu Niederschlagkommen. In der Nacht klingt der Regen bei Temperaturen von 7 bis 13 Grad außer an der See wieder ab.

Mit der zweiten Wochenhälfte wird es dann freundlicher. In der Nordhälfte wechseln sich am Donnerstag (31. August 2023) heitere Abschnitte, Wolken und auch noch vereinzelte Schauer ab. Der Süden zeigt sich sonniger und trocken. Verhältnismäßig kühl bleibt es dort mit 18 Grad, während am Oberrhein bis zu 23 Grad erwartet werden. Der Wind bleibt unverändert schwach bis mäßig. Während fast überall in Deutschland die Schauer in der Nacht abklingen, müssen nur die Küstenbereiche weiterhin noch mit Regen rechnen. Wie zuvor bewegen sich die Minima auch in dieser Nacht zwischen 7 und 13 Grad.

Zum Start in den September: Sommerliche Temperaturen in Deutschland

Abgesehen vom Nordwesten und dem Küstenumfeld wird es am Freitag (01. September 2023) sonnig. "Die Sommerwärme kommt noch einmal aus dem Südwesten zurück nach Deutschland geströmt", prognostiziert Jung. Dabei werden angenehme 22 bis 26 Grad erreicht. Die Wolken- und Regengebieten im Nordwesten bleiben allerdings unter der 20 Grad Marke, bevor die Werte in der Nacht auf 8 bis 13 absinken.

Selbstkühlende Sommerdecke für heiße Tage bei Amazon ansehen

Zum Wochenende rückt die 30-Grad-Marke noch einmal in greifbare Nähe. Samstag (02. September 2023) wird nach Angaben von Dominik Jung vermutlich der freundlichste Tag. Bei viel Sonnenschein liegen die Höchsttemperaturen zwischen 24 und 30 Grad. Erst später ziehen von Westen her neue dichte Wolken nach Deutschland, weshalb es abends vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen kann und die Temperaturen in der Nacht auf 8 bis 14 Grad sinken. Dementsprechend wechselhaft geht es am Sonntag (03. September 2023) weiter. Bei Maxima von 26 bis 30 Grad in Ostdeutschland wechseln sich Sonne, Wolken und auch vereinzelte Schauer ab.

Der Ausblick bis Mitte der nächsten Woche verspricht im Norden Durchzug von stärkerer Bewölkung und einzelnen Schauer oder etwas Regen. Aber es kann zwischendurch auch freundliche Abschnitte geben. An der Küste bleibt es mit Werten um die 20 Grad verhältnismäßig frisch. In der Mitte und im Süden wird es teils sonnig, teils wolkig und meist trocken. Dazu bleiben die Höchsttemperaturen zwischen 23 und 25 Grad. Lediglich im Südwesten können die Werte auf 27 Grad klettern.

So lauten die Langzeitprognosen für September

Das europäische Wettermodell erwartet, dass der September etwas wärmer als das langjährige Mittel wird. Die aktuell Berechnungen liegen bei einem Plus von 0,5 bis 1,5 Grad, je nach Region. Bezüglich des Niederschlags werden ins Ostdeutschland keine Abweichungen erwartet. Im Norden, Westen und Süden könnte der Monat jedoch trockener ausfallen, als im langjährigen Klimamittel.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt: "Zum ersten Septemberwochenende, da könnte es noch einmal wärmer werden. Aber die extreme Hitze scheint erst einmal vorbei zu sein. Der gesamte Monat soll eher etwas wärmer und relativ trocken ausfallen."

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Christian Charisius (dpa)