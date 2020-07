Wetter am Wochenende: Nur ein Regentag unterbricht die Sommerhitze

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs (Wetterochs) macht uns Hoffnung auf ein sommerliches Wochenende in Franken: Die Woche neigt sich am Donnerstag mit heiterem bis wolkigem Wetter schon allmählich dem Ende zu, auch am Freitag ist kein Regen zu erwarten.

Längere Auflockerungen bereiten einen sonnigen Nachmittag mit Temperaturen um die 23 bis 28 Grad. Ab und zu kann ein leichter Wind frische Luft vorbeibringen.

Wetter zum Wochenende: Erst sonnig und warm, dann nass und stürmisch

Am Samstag ist es die meiste Zeit sonnig, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ab und zu ziehen ein paar Quellwolken vorbei, die an den Alpen leichte Schauer mit sich bringen können. In Franken bleibt es aber überwiegend trocken. Bei schwachem bis mäßigem Südwestwind erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 23 und 29 Grad.

In Unterfranken sind in der Nacht auf Sonntag vereinzelte Regenfälle möglich, die kühlen Morgenstunden erreichen 11 bis 17 Grad.

Tagsüber bringen Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter eine Kaltfront mit sich, Regenschirm und Regenjacke sollten Sie auf jeden Fall im Gepäck haben. Westwind kann den Sonntag mit starken bis stürmischen Böen ungemütlich machen. Es sind Temperaturen zwischen maximal 22 und 27 Grad möglich.

Das Wetter zum Wochenbeginn beschert uns dann aber wieder mehr Sonnenschein, der Regen verschwindet in der Nacht zum Montag.