Doch noch Chancen auf weiße Weihnachten 2021?

2021? Wetterexperten und Deutscher Wetterdienst geben Weihnachts-Prognose ab

Welches Wetter Franken am Feiertags-Wochenende erwartet

Die Tage bis zum Weihnachtsfest rücken immer näher und in Anbetracht der niedrigen Temperaturen kommt alle Jahre wieder die Frage auf: Wird es dieses Jahr "weiße Weihnachten" geben?

Das Wetter an Heiligabend - wie kalt wird es?

Die Tage vor Heiligabend sind noch kalt und winterlich, wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs (Wetterochs) mitteilt. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilt diese Prognose für Franken.

Schon in der Nacht auf Donnerstag (23.12.2021) geht es mit den Temperaturen allerdings bergauf. Der "Wetterochs" begründet dies mit einer Ansammlung an Wolken, die die nächtliche Abkühlung bremsen. Dadurch werden nachts nur minimal -6 Grad Celsius erreicht und tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 2 Grad Celsius.

Nun zur Frage, wie das Wetter an Heiligabend aussehen wird. Die Antwort: vermutlich überraschend mild. Schon in der Nacht zum Freitag (24.12.2021) wird ein Anstieg auf bis zu 6 Grad plus erwartet. Tagsüber halten sich diese Temperaturen laut DWD und erreichen bis zu 7 Grad Celsius. Zusätzlich geprägt von starken Böen und gelegentlichem Regen wird das Weihnachtswetter stellenweise also sogar richtig ungemütlich. So könnte selbst der Weihnachtsspaziergang ins Wasser fallen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung geht für die meisten Menschen in Deutschland von "grünen Weihnachten" aus. Jung spricht von 85 Prozent der Deutschen. Einzig im Norden könne es laut dem Experten spannend werden - exakte Prognosen seien aber schwierig.

Neuschnee an den Weihnachtsfeiertagen?

Deshalb ist auch das Wetter an den Feiertagen am Samstag (25.12.2021) und Sonntag (26.12.2021) noch nicht sicher. Das liegt vor allem daran, dass vom Nordosten eine Kaltfront auf Deutschland zukommt und es noch nicht klar ist, wie weit diese ins Landesinnere dringen wird. Aktuell gehen sowohl der "Wetterochs" als auch der DWD davon aus, dass die milden Temperaturen von 3 bis 8 Grad Celsius uns vorerst erhalten bleiben.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass am Wochenende einige Zentimeter Neuschnee auf Oberfranken zukommen werden. Am Sonntag wird zudem am Main Neuschnee erwartet, vielleicht kommen also doch noch weiße Weihnachtsfeiertage, auch wenn die Flocken am Heiligabend ausbleiben. Dominik Jung erwartet stellenweise "chaotisches" Wetter über die Feiertage. Wo Schnee oder gefrierender Regen fallen, herrscht erhebliche Glättegefahr. Jung: "Deutschland ist an Weihnachten dreigeteilt. Im Norden und Nordosten ist es teilweise weiß bei leichtem Dauerfrost mit Sonne, dann gibt es einen Streifen in der Mitte mit Schneefall und gefrierendem Regen und im Süden und Südwesten werden bis zu 10 oder 11 Grad gemessen. Dort ist Vorfrühlingsluft unterwegs. Auch ziemliches Durcheinander."

Übrigens: "Weiße Weihnachten" sind eine absolute Seltenheit - das gilt nicht nur für die letzten Jahre, sondern war schon immer so. Mehr erfährst du in unserem Artikel: Mythos "Weiße Weihnachten" - der Faktencheck: Erinnern wir uns alle falsch?