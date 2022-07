Die hohen Temperaturen sorgen für Gewitter und Starkregen: Für Freitag (29. Juli) zeigten die Prognosen sowohl zahlreiche Gewitter als auch sogenannte "Aufheiterungszonen". Das deutet laut dem Wetter-Experten Stefan Ochs auf eine sehr ungleichmäßige Niederschlagsverteilung hin: An manchen Orten werde es mehr regnen, als der Boden aufnehmen kann, während es anderswo fast trocken bleibt.

Und tatsächlich: So war der Freitag dann auch. Örtlich trafen am Abend Gewitter, mit teils starken Regen, auf die Region. Zuvor sorgten hohe Temperaturen für ein "drückendes Klima".

Wie wird der Samstag? Wettermodelle unterscheiden sich stark

Für einige Regionen hatte der DWD seine amtliche Warnung am Freitagnachmittag sogar auf die zweithöchste Warnstufe (Schwere Gewitter - Stufe 3 von 4) erhöht. Die Bürger wurden gebeten, alle Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. "Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!", warnte der Wetterdienst.

Laut "Wetterochs" Stefan Ochs geht es am Samstag (30. Juli 2022) möglicherweise ähnlich weiter: Zunächst ziehe zwar das Tief nach Osten ab, mit in Böen starken Nordwestwinden kommt allerdings eine mäßig feuchte Luftmasse nach. Schauer und Gewitter bilden sich vereinzelt, in der Fränkischen Schweiz möglicherweise auch noch gehäuft. Maximal werden 26 Grad erreicht.

Und er behält Recht: Am Mittag veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst erste Unwetter-Meldungen für Franken.

Unwetter in Franken gemeldet: Folgende Städte und Kreise sind betroffen

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

In den Gebieten muss mit starken Gewittern gerechnet werden, während denen durch Blitzeinschlag Lebensgefahr bestehe, heißt es in den Warnmeldungen. "! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden", heißt es weiter. Menschen sollen besonder auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten.

Zurück zur Wetterprognose: Am Sonntag (31. Juli) ist es Ochs zufolge heiter bis wolkig mit einer nur sehr geringen Schauerneigung. Maximal werden 27 Grad erreicht. Der Nordwestwind ist nur noch sehr schwach.

Erneute Hitze-Spitze steht bevor: 35 Grad in der kommenden Woche gemeldet

Der Wetterochs gibt jedoch auch einen Ausblick auf die folgende Woche: In der Nacht zum Montag (1. August 2022) "findet zur Abwechslung auch mal wieder ein atlantisches Frontensystem seinen Weg zu uns", erklärt er. Allerdings werde es durch hohen Luftdruck etwas abgeschwächt. Konkret bedeutet das: Es ist nachts und am Montag tagsüber wechselnd bewölkt, mit einzelnen Regenfällen oder Schauern. Erneut liegen die Höchsttemperaturen mit 26 Grad im für die Jahreszeit durchschnittlichen Bereich.

Bei sonnigem Wetter werden am Dienstag (2. August) 31 Grad erreicht. Am Mittwoch (3. August) oder Donnerstag (4. August) kann es über 35 Grad heiß werden. "Nach einer längeren Sache sieht das aber nicht aus", prophezeit Ochs und kündigt an, dass es am kommenden Freitag (5. August) eine markante Abkühlung geben werde. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen im gesamten Zeitraum bei rund 15 Grad.

Und wie sieht es im Rest von Deutschland aus? Das Land liegt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf der Südflanke eines Hochs über der Nordsee, das aus östlichen Richtungen trockene Luft ins Land führt. Ab Donnerstag gelangt Deutschland von Südwesten zunehmend in den Einflussbereich eines Tiefs, welches sehr warme, zu Gewittern neigende Luft nach Deutschland schiebt.

