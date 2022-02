Wegen des erwarteten Unwetters in Teilen Bayerns und bereits bekannten Einschränkungen im Zugverkehr wird im Landkreis Miltenberg am Montag (21.02.2022) teilweise der Unterricht ausfallen.

Hintergrund sei, dass die Westfrankenbahn von Sonntagabend bis Montagmorgen den Zugverkehr im gesamten Streckennetz einstelle, teilte das Kultusministerium am Sonntag mit.

Da der Unterricht der Schulen im Landkreis Miltenberg in sehr unterschiedlicher Weise vom Ausfall des Zugbetriebs betroffen sei, informieren demnach die Schulleitungen die Schüler und Eltern über die gängigen Informationskanäle direkt über die Folgen, hieß es weiter. Im Zweifelsfall sollten Eltern direkt mit der Schule Kontakt aufzunehmen. Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm fällt der Unterricht am Montag komplett aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde in der Nacht zu Montag.

Auch an einer Schule in Würzburg findet am Montag kein Unterricht statt - das hat allerdings nicht mit dem aktuellen Sturmtief "Antonia" zu tun, sondern mit dem davor. Aufgrund der Schäden, die das Sturmtief "Zeynep" am Dach des Würzburger Siebold-Gymnasiums hinterlassen hat, fällt der Schulbetrieb am Montag aus. Das teilte die Stadt Würzburg am Sonntag mit.

Nach Abschluss der Arbeiten am Schuldach werde der Schulbetrieb voraussichtlich aber schon am Dienstagmorgen (22.02.) wieder planmäßig aufgenommen. Zeynep hatte in Franken für zahlreiche Schäden und Einsätze der Rettungskräfte gesorgt.

Vorschaubild: © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild