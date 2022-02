Wetter am Wochenende: Freitag bis Sonntag hohes Sturmpotenzial

Schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich

möglich Vorhersage: Milde Temperaturen und nasskalte Regentage

Das Wochenende soll es in sich haben: Wie Stefan "Wetterochs" Ochs am Donnerstag (03. Februar 2022) berichtet, strömen bis zum frühen Freitagabend (04. Februar 2022) feucht-milde Luftmassen zu uns. Eine dichte Wolkendecke bringt zudem Regen oder Sprühregen mit nach Franken. Die Temperaturen liegen tagsüber um die +8 Grad, in der Nacht etwa bei +6 Grad. Am späten Freitagabend überzieht eine kräftige Kaltfront das Frankenland - Regen ist auch wieder mit dabei. Erste Sturmböen treten aus Nordwest auf.

Kräftige Kaltfront rückt an: Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich

Am Samstag (05. Februar 2022) müssen wir uns weiterhin auf starke Böen und Winde aus Westen einstellen. Die gute Nachricht: Bei wechselnd bewölktem Himmel kommt die Sonne durch. Am Sonntag (06. Februar 2022) schließen sich Regenfälle an. Die Winde werden nochmals stürmischer, die Temperaturen liegen tagsüber bei +7 Grad. Die neue Woche soll allerdings sonnig werden: Ein Hoch kehrt ein und bringt sehr milde Luftmassen mit. Es werden Höchsttemperaturen um die +12 Grad erwartet.

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung mitteilte, ist der Februar für einen Wintermonat bisher ungewöhnlich warm."Der Winter hat es in diesem Jahr weiterhin nicht leicht. Aber abschreiben sollte man ihn noch nicht. Winterliche Kaltlufteinbrüche sind sogar im Mai noch möglich", erläutert Jung. Und weiter: "Generell soll aber das gesamte Frühjahr eher zu warm und recht trocken ausfallen."

Zum anstehenden Wochenende prognostiziert Jung: "Besonders der Sonntag (06. Februar 2022) hat wieder Sturmpotenzial. Da sind auch schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich. Das könnte hier und da wieder gefährlich werden. Spaziergänge in Wäldern und Parks sollte man dringend vermeiden."