Unwetter-Warnung: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag (13. März 2021) vor stürmischem Wetter in der Region.

Diesmal sind nicht nur einzelne Teile Frankens betroffen. Vielmehr besteht die Gefahr von starken Sturmböen (Stufe 2 von 4) in allen fränkischen Regionen.

Sturmwarnung für Franken: Wetterdienst warnt für den kompletten Samstag

Die Sturmwarnungen des DWD für Franken gelten in allen fränkischen Städten und Landkreisen am Samstag ab 5 Uhr morgens. Sie haben in nahezu allen Regionen bis 22 Uhr am Abend Bestand.

Beispielsweise können durch Sturmböen und Unwetter Äste abbrechen und herabstürzen oder Gegenstände durch die Luft fliegen.

Starke Stürme, heftige Gewitter - und Schnee: So wird das Wetter in Franken am Wochenende.