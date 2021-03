Wetter in Franken: Wo am Dienstag (09. März 2012) noch die Sonne schien, ziehen am Mittwoch (10. März 2021) ein leichtes Tief und vereinzelter Schneeregen über Franken. Im Laufe des Mittwochs ist allerdings wieder mit Sonnenschein zu rechnen bei einem schwachen Wind und Temperaturen von maximal +8 Grad.

Wie Stefan "Wetterochs" Ochs meldet, müssen wir uns am Donnerstag (11. März 2021) auf Wolken und einzelne Regenfälle einstellen. Durch milde Atlantikluftmassen, die zu uns geweht werden, steigen die Temperaturen allerdings leicht auf +11 Grad an.

Wetter am Wochenende: Nass, kalt und windig

Von Freitag (12. März 2021) bis Sonntag (14. März 2021) wird es durchwachsen: zahlreiche Schauer und teils sogar nochmals Schnee erwarten uns am Wochenende. Zudem sind auch kurze Gewitter möglich.

In der kommenden Woche wird es ähnlich weitergehen: kalt, nass und windig.