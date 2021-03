Schon der Freitag (12. März 2021) bereitet uns auf das restliche Wochenende vor: In Franken müssen wir weiterhin mit starken Sturmböen, Gewittern und teils sogar Schnee rechnen. Laut Stefan "Wetterochs" Ochs liegen die Temperaturen zum Start ins Wochenende nur noch um die +10 Grad.

Am Samstag (13. März 2021) zieht ein Sturmtief aus Dänemark über Franken hinweg. Anfänglicher Regen gipfelt örtlich am Abend in Gewittern inklusive heftiger Böen.

Starke Böen, viel Regen - und Schnee

Sonntag (14. März 2021) bis Dienstag (16. März 2021) bleibt es weiterhin ungemütlich. Stürmischer Nord-/Westwind bringt feuchte Kaltluft vom Nordmeer zu uns. Die Folge sind zahllose Regen- und Graupelschauer, teilweise fällt erneut Schnee.