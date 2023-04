Fränkische Stadt auf Platz 2 von deutschem Fitness-Ranking

Im Frühling blüht nicht nur die Natur auf, sondern auch die Motivation, Sport zu treiben. Das hat der Frankfurter Spezialreiseveranstalter "Fit Reisen" zum Anlass für ein Ranking der besten deutschen Fitness-Städte genommen. In Franken sind Erlangen, Fürth, Nürnberg und Würzburg am weitesten vorne.

Erlangen erreicht Platz 2 der besten Fitness-Städte Deutschlands - auch Fürth, Nürnberg und Würzburg im Ranking

Der Untersuchung dienten bei Google-Maps gelistete Einträge für Sportplätze, Sportanlagen und Fitnessstudios in 80 deutschen Großstädten, heißt es auf der Webseite von "Fit Reisen". Diese wurden gezählt und in Relation zur Größe der Stadt gesetzt.

"Pro Bewertungskriterium konnte eine City bis zu 80 Zähler einheimsen - eine Gesamtpunktzahl von 240 Zählern war somit möglich", schreibt der Reiseveranstalter weiter. Zwei Städte erreichten die gleiche Punktzahl, eine davon ist Fürth. Eine Erkenntnis aus dem Ranking: "Nordrhein-westfälische, bayrische und hessische Städte liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, keine der deutschen Big Seven Cities landet in den Top Ten."

Platz 2: Erlangen punktet bei Kletter-Fans

Nach Herne in NRW landet Erlangen mit einer Gesamtpunktzahl von 219 Zählern auf dem zweiten Platz. "Mit 77 von 80 möglichen Punkten schneidet die bayrische Studentenstadt besonders gut in der Kategorie 'Sportplätze' ab", so Fit Reisen. Neben Outdoor-Sportmöglichkeiten sei die Erlanger Boulderhalle "Blockhelden" in Erlangen-Dechsendorf ein Highlight für Kletter-Fans.

"Die 1600 Quadratmeter große Boulderanlage mit Blick ins Grüne befindet sich in einem ehemaligen Audi Autohaus, das vor zehn Jahren zu einer Kletteranlage umgebaut wurde. Zusätzlich zu einem separaten Kinderbereich gibt es auch eine kleine Gastronomie", heißt es dazu.

inFranken.de stellte vergangenes Jahr zudem die neue Boulderhalle "Frankenjura" in Bubenreuth vor. Sie öffnete am 20. März 2022 und bietet eine reine Boulderfläche von 3500 Quadratmetern.

Platz 8: Fürth mit hoher Auswahl an Fitnessstudios - und diversen Outdoor-Angeboten

Gemeinsam mit Neuss in NRW belegt Fürth mit 199 Punkten den achten Platz im Fitness-Ranking. Mit 73 von 80 Punkten glänzt die Fahrradstadt vor allem im Bereich Fitnessstudios. 60 an der Zahl weist Google laut dem Reiseveranstalter auf. Daneben seien weitere Trainingsmöglichkeiten zu nennen:

"Der Fürther Stadtwald ist ein Paradies für ausgiebige Nordic-Walking- und Joggingrunden. Auf über 550 Hektar hält das Erholungsgebiet auch einen Fitnessparcours, den Vita Parcours, zum Ausdauer-, Konditions- und Balancetraining mit rund 16 Bewegungsstationen auf zwei Kilometern bereit."

Platz 27 und 28: Nürnberg und Würzburg

Noch knapp in den Top 30 befinden sich Nürnberg (Platz 27, Gesamtpunktzahl 39) und Würzburg (Platz 28, Gesamtpunktzahl 37).

Nach der Pandemie habe sich die deutsche Fitnessbranche im Allgemeinen wieder erholt, verkündete der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) am 22. März 2023. Im Vergleich zum Vorjahr zählte sie Ende 2022 eine Million Mitglieder mehr.