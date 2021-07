Manchmal ist man sich nicht so ganz sicher, warum Ort so heißen, wie sie heißen. So gibt es nördlich von Naila die drei kleinen Gemeindeteile Einsiedel, Brand und Hölle, die direkt nebeneinander liegen. Vielleicht hatten die Namensgeber hier kein Interesse an Besuchern und wollten selbige schon mit dem Namen abschrecken.

Oft es sind es kleine Orte, die merkwürdige Namen haben. Doch auch große Städte klingen manchmal etwas seltsam - man denke an das hessische Darmstadt. Gerade die Franken haben historisch gesehen aber wohl eine Schwäche für kuriose Ortsnamen. In unserem Quiz haben wir acht davon zusammengetragen. Kennst du sie alle?