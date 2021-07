Franken vor 26 Minuten

Unwetter

Schwere Gewitter drohen ab Nachmittag: Hier warnt der DWD

In vielen fränkischen Regionen drohen am Montagnachmittag erneut Gewitter. Für welche Städte und Landkreise der Deutsche Wetterdienst eine Warnung ausgesprochen hat, lest ihr hier.