Nachdem uns am heutigen Donnerstag (30.06.2022) zunächst ein heißer Sommertag bevorsteht, warnt der DWD am Abend vor schweren Gewittern, extrem heftigem Starkregen und Sturmböen vielerorts in Franken.

Ab den Abendstunden entwickeln sich teils kräftige Gewitter mit Starkregen in kurzer Zeit, lokal mit extrem heftigem Starkregen. Auch Hagel mit bis zu 3 Zentimeter Durchmesser und Sturmböen sind angekündigt. Lokal seien auch schwere Sturmböen möglich. Im Verlauf der Nacht kann es gebietsweise weiterhin zu heftigem Starkregen kommen, warnt der DWD.

Wer sich draußen aufhält, sollte daher besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegeln oder andere Gegenstände Acht geben, die durch den starken Wind herumgewirbelt werden könnten. Der Starkregen kann zudem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen auf den Straßen auslösen.

Für folgende Städte und Landkreise warnt der DWD derzeit vor Starkregen, schweren Gewittern und Sturmböen:

Kreis und Stadt Ansbach

KreisNeustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Würzburg

