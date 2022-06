Unwetter im Raum Coburg: Gewitter und Starkregen führen zu zahlreichen Einsätzen

Gewitter und Starkregen haben die Einsatzkräfte im Raum Coburg am Mittwochabend (29. Juni 2022) ordentlich auf Trab gehalten. Teils schwere Unwetter in der Zeit zwischen 18 und 18.30 Uhr zogen zahlreiche Einsätze nach sich. Die mitunter heftigen Regengüsse setzen Keller unter Wasser und führten mancherorts zu überfluteten Straßen. Infolge von Aquaplaning ereigneten sich auf der A73 gleich mehrere Verkehrsunfälle.

Unfälle auf A73 bei Coburg: Autos krachen wegen Aquaplaning in Leitplanke

Aufgrund von Aquaplaning kam es am frühen Mittwochabend auf der A73 bei Coburg in Fahrtrichtung Nürnberg zu einem Unfall auf der Autobahn. Das berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken inFranken.de. Verletzt wurde in diesem Fall demnach niemand.

Weniger Glück hatte offensichtlich ein anderer Autofahrer, der mit seinem Wagen ebenfalls auf der A73 unterwegs war. Er krachte auf der nassen Fahrbahn im Autobahnabschnitt nahe Ebersdorf bei Coburg gegen die Leitplanke. Laut Angaben des Polizeisprechers waren insgesamt drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 15.000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall wegen Aquaplaning ereignete sich auf der A73 bei Untersiemau. In Fahrrichtung Nürnberg verlor ein Verkehrsteilnehmer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Schutzplanke der Autobahn. Verletzt wurde hierdurch dem Polizeipräsidium zufolge niemand.

Unwetter im Raum Coburg: Integrierte Leitstelle zieht Bilanz

Infolge des Unwetters hatten auch die Einsatzkräfte der Integrierten Leitstelle Coburg am Mittwoch alle Hände voll zu tun. "In unserem Zuständigkeitsbereich gab es zwischen 16.30 und 20 Uhr insgesamt 16 Einsätze", berichtet Schichtführer Markus Seubert im Gespräch mit inFranken.de.

In der Integrierten Leitstelle (ILS) mit Sitz in Ebersdorf bei Coburg wird die Alarmierung der verschiedenen Hilfsorganisationen der Regionen Coburg, Kronach und Lichtenfels zentral gebündelt.

"Keller standen unter Wasser. Es gab überflutete Straßen", hält der Schichtführer der ILS in seiner Einsatzbilanz zum Unwetter am Mittwoch fest. Verletzte Menschen hat es unterdessen offenbar nicht gegeben. "Entsprechendes ist mir nicht bekannt", konstatiert Seubert.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach