Am Dienstagmittag (08. Juni 2021) warnt der Deutsche Wetterdienst gebietsweise vor heftigen Gewittern. Bereits am Morgen warnte der DWD vor Starkregen in etlichen Teilen Frankens - nun sind örtlich auch Blitschlag und Donner möglich.

"Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich", schreibt der Wetterdienst in einer aktuellen Pressemitteilung.

Neben Starkregen: Nun auch heftige Gewitter gemeldet

Die Gewitter sollen voraussichtlich bis in den Nachmittag anhalten. Folgende Teile Frankens sind betroffen:

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Main-Spessart

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kronach

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Nürnberger Land

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Forchheim

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Ansbach

Weite Teile Frankens sind von Starkregen betroffen. Ob auch Ihre Region mit Unwetter rechnen muss, lesen Sie hier.