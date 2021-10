Diese Arbeit ist nichts für Zarte: Als langjährige Polizeireporterin hat Susanne Will viel erlebt. In der neuen Episode von MORD in Franken spricht sie mit Host Jan Beinßen über ihre Erlebnisse. Der Mord an einer Wittwe, bedrückende Szenen an einer Unfallstelle mit jungen Todesopfern oder die freigelassenen Eisbären im Nürnberger Tiergarten: Susanne Will war dem Verbrechen lange auf der Spur und hat darüber berichtet - und wusste teilweise sogar mehr als die Ermittler selbst.

In der dritten Episode der zweiten Staffel von MORD in Franken sind Host Jan Beinßen und seine Gästin dem Thema Mord so nah wie noch nie im Krimi-Podcast. Nach den ersten beiden Episoden mit Autor Thomas Kastura über den perfekten Ort, um eine Leiche zu entsorgen und skurrilen Kuh-Geschichten aus Schottland, wird es jetzt richtig düster und gefährlich. Ein Beispiel: Der Nürnberger Bärentod.

Im März 2000 hatte ein langer Unbekannter die Eisbären aus ihrem Gehege im Nürnberger Tiergarten freigelassen. Das Gelände wurde daraufhin evakuiert und Tierärzte versuchten, die ausgewachsenen Eisbären zu betäuben. "Die waren aber schon so voller Adrenalien, dass das Betäubungsmittel nicht mehr wirkte", erzählt Susanne Will in MORD in Franken, die damals für eine große Boulevard-Zeitung über den Fall berichtete. Es blieb also nur noch eine Alternative: Der Tod der Eisbären durch Erschießen.

Aber nicht nur über diesen Fall spricht Will, die mittlerweile Lokalchefin der Saale Zeitung ist: 1999 wurde eine verwitterte Mutter in einer Tiergarage in Erlangen ermordet. Den Fall, der bis heute offiziell ungelöst ist, begleitete Susanne Will lange. Und: Sie wusste lange Zeit mehr als die Ermittler selber.

In jeder Episode spricht Jan Beinßen nicht nur mit den interessanten Gästen, sondern liest auch Passagen aus seinen erfolgreichen Büchern. In Episode drei ist die Lesepassage ist ein Auszug aus dem Krimi "Bärentod"*, der die wahre Geschichte der Eisbären aus dem Tiergarten Nürnberg mit Fiktion vermischt.

Die Episoden der zweiten Staffel von MORD in Franken erscheinen jeden Freitag auf den bekannten Portalen:

Gäste der insgesamt zehn Episoden sind unter anderem ein Koch, eine ehemalige Kriminal-Reporterin und ein Tatort-Kommissar. Mit ihnen spricht Jan Beinßen über weitere "Abgründe der Menschheit" wie zum Beispiel die perfekten Giftmorde, den Ausbruch der Eisbären im Nürnberger Tiergarten und das Spielen einer Leiche. Bis zum 26. November erscheint jeden Freitag eine neue Episode zu MORD in Franken - der Krimi-Podcast für alle.