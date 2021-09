Wir kennen ihn bereits aus der ersten Episode der zweiten Staffel von MORD in Franken: Thomas Kastura, Autor aus Bamberg, ist auch im zweiten Teil Gast bei Host Jan Beinßen. Der Krimi-Podcast von inFranken.de behandelt viele Themen, die Fans der guten, möderrischen Unterhaltung brennend interessieren: Wie entsorge ich eine Leiche? Muss ein Autor wie ein Mörder denken? Oder eben auch: Wie viel Wahrheit steckt eigentlich in so einem Krimi-Roman? Die letzte Frage klären die beiden Autoren Kastura und Beinßen in der zweiten Episode.

Seit über 20 Jahren schreibt Thomas Kastura Bücher - manche sogar unter seinem Pseudonym Gordon Tyrie. Die Geschichten gehen ihm nie aus. Seine Leser wollen Unterhalten werden - natürlich. Aber es soll auch möglichst nah an der Wirklichkeit sein, findet Kastura selbst. Auch für Jan Beinßen ist realitätsnahe Polizeiarbeit in den Büchern wichtig. Deswegen holt sich beide Unterstützung - von Polizisten, von Ärzten und erfahrenen Journalisten.

Krimi-Podcast MORD in Franken: Wie viel Wahrheit fließt in Kriminalromane ein?

In jeder Episode spricht Jan Beinßen nicht nur mit den interessanten Gästen, sondern liest auch Passagen aus seinen erfolgreichen Büchern. In Episode zwei entführt er uns in das wunderschöne Comar. Dort wird in einem Hotelzimmer eine tote Prostituierte gefunden. Es ist er der erste Fall von Jules Gabin, der neu in der Stadt ist. Doch wer ist der Mörder? Stimmt die Vermutung von Gabin wirklich? Die Lesepassage ist ein Auszug aus dem Krimi "Elsässer Intrigen"*, der unter Beinßens Pseudonym Jean Jacques Laurent erschienen ist.

Die Episoden der zweiten Staffel von MORD in Franken erscheinen jeden Freitag auf den bekannten Portalen:

Gäste der insgesamt zehn Episoden sind unter anderem ein Koch, eine ehemalige Kriminal-Reporterin und ein Tatort-Kommissar. Mit ihnen spricht Jan Beinßen über weitere "Abgründe der Menschheit" wie zum Beispiel die perfekten Giftmorde, den Ausbruch der Eisbären im Nürnberger Tiergarten und das Spielen einer Leiche. Bis zum 26. November erscheint jeden Freitag eine neue Episode zu MORD in Franken - der Krimi-Podcast für alle.