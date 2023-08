Tierhilfe Franken: Hund Osio erlebt gleich zwei schlimme Schicksalsschläge

Nach Flucht vor dem Krieg: Ukrainerin muss Dackel schweren Herzens abgeben

vor dem Krieg: muss Dackel abgeben "Ist unser Wunsch": Tierschützerin erklärt - das sollten Osios neue Besitzer beachten

Die Tierhilfe Franken sucht ein neues Zuhause für den fünfjährigen Dackel Osio. Wie die Tierschützer mitteilen, sei seine vorherige Halterin mit ihren beiden Hunden vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Nachdem auf der Flucht demnach noch alles gut gegangen sei, habe sie in ihren neuen Heimat Hof keine Wohnung finden können, in der die Haltung von zwei Hunden erlaubt gewesen sei. Deshalb habe sie sich schließlich schweren Herzens von Osio trennen müssen. Auch das Tierheim Kulmbach sucht aktuell nach Interessenten für sieben ausgesetzte Hunde.

Nach unerwarteter Trennung von Frauchen: Hund Osio sucht neues Zuhause

"Es war ihr leider nicht möglich, mit zwei Hunden eine Wohnung zu finden, daher hat sie sich an die Tierhilfe Franken gewendet", schreibt der Verein. "Osio ist mittlerweile schon einige Monate bei uns", erklärt Mitarbeiterin Carmen Baur gegenüber inFranken.de. Da seiner vorherigen Halterin "äußerst wichtig" gewesen sei, dass ihr Hund nicht in einen Zwinger kommt, habe sie sich an die Tierhilfe gewandt. "Das familiäre Pflegefamilien-Konzept des Vereins hat ihr den schmerzhaften Abschied etwas leichter gemacht", teilen die Tierschützer mit.

Die Entscheidung sei der Dame aus der Ukraine demnach alles andere als leicht gefallen. "Sie hat noch eine größere Hündin, die nicht so einfach ist", erklärt Baur. Die habe sie aber glücklicherweise behalten können. "Gott sei Dank konnte sie den Vermieter dahingehend überreden", sagt sie. Für Osio müssen die Tierschützer jetzt aber ein neues Zuhause suchen.

"Unser Wunsch ist es, dass sein neuer Besitzer mit ihm in die Hundeschule geht", erklärt Baur. Osio sei nämlich ein "sehr aufgeweckter und gelehriger Hund". Deshalb solle auch sein neues Herrchen oder Frauchen sehr fit sein, um ihn auf ausgiebige Spaziergänge mitnehmen zu können. "Osio ist einfach ein freundlicher und intelligenter Hund, der an allem interessiert ist", heißt es vonseiten der Tierschützer. Die Tierhilfe Franken ist unter 09244/9823166 sowie über die Website für Interessenten erreichbar. Weitere Nachrichten aus Franken findet ihr hier.