Es bleibt nass in Franken: Hochwasser statt Hochsommer heißt das Programm. Auch am Mittwoch drohen Überschwemmungen in einigen Gebieten.

Das Wetter in dieser Woche bleibt nass, bislang gibt es eine Unwetterwarnung für den Abend für den Kreis und die Stadt Ansbach. Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4).

Eine amtliche Warnung vor Starkregen gibt es in folgenden fränkischen Regionen:

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen - Es besteht die Gefahr des Auftretens von Starkregen (Stufe 2 von 4).

Kreis und Stadt Ansbach - Es besteht die Gefahr des Auftretens von Starkregen (Stufe 2 von 4).

Hochwasser - so ist die Lage der Pegel in Franken

Die fränkischen Wasserwirtschaftsämter informieren am Mittwoch über folgende Pegelstände:

Landkreis Bamberg: Der Pegel Vorra / Rauhe Ebrach befindet sich in Meldestufe 1. Nach aktuellen Vorhersagen wird der Pegel wieder ansteigen und bis voraussichtlich Freitag in der Meldestufe 1 verbleiben. Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel können über die Ufer treten. Die Meldung ist gültig bis 15.07.2021 um 12 Uhr.

Landkreis Forchheim: Der Pegel Laufermühle / Aisch befindet sich in der Meldestufe 2. Nach aktueller Prognose soll der Pegel auch weiterhin in der Meldestufe 2 verbleiben. Ein erneuter Anstieg in die Meldestufe 3 kann nicht ausgeschlossen werden. Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel können über die Ufer treten. Die Meldung ist gültig bis 15.07.2021, 12 Uhr.

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Der Pegel Aha befindet sich auf Meldestufe 1. Das Überleitungssystem zur Ableitung des Altmühlhochwassers in den Brombachsee ist in Betrieb. Die Meldung ist gültig bis 15.07.2021, 9 Uhr.

Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen, sowie Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt und Roth: Die Pegel im Einzugsgebiet von Rednitz und Regnitz haben die Meldestufen weitgehend verlassen und die Hochwasserlage hat sich in diesen Bereichen entspannt. Die für die nächsten Tage vorhergesagten Niederschlagsmengen werden die Pegelstände jedoch erneut ansteigen lassen und das Erreichen der Meldestufe 2 ist an einigen Pegeln wieder möglich. An Aisch und Fränkischer Rezat läuft das Hochwasser sehr langsam ab und die Pegel bleiben noch bis voraussichtlich Donnerstag in der Meldestufe. Die Meldung ist gültig bis 15.07.2021, 9 Uhr.

Für die Landkreise Kronach und Wunsiedel wurde Entwarnung gegeben. Für den Landkreis Hof, in dem am Dienstag der Katastrophenfall ausgerufen worden war, liegen derzeit keine aktuellen Hochwasserwarnungen vor.

Wochenausblick: Kommt der Sommer nach Bayern?

Zunächst lassen die sommerlichen Temperaturen auf jeden Fall noch auf sich warten. Von Mittwochabend an und in der Nacht zum Donnerstag könne es vor allem im Allgäu und in Schwaben sehr stark regnen, vereinzelt auch im Osten Bayerns, sagte der Meteorologe Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in München. Dann verlagern sich Regen, Schauer und Gewitter, die gebietsweise kräftig sein können, auf den Süden Bayerns. Gerade zum Wochenende sei an den Alpen und im Alpenvorland sehr viel Niederschlag zu erwarten. Hinzu kommen schwere Sturmböen. Auch das nördliche Franken sei ein Risikoschwerpunkt.

Ob es so schlimm wird wie in der Region Hof, ist nach Auskunft des DWD noch unklar. In der Nacht zum Mittwoch waren in Kommunen wie Hof, Selbitz, Köditz oder Naila bis zu 88 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Keller und Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um, es kam zu Stromausfällen. Bis zum Morgen galt im Landkreis Hof der Katastrophenfall. Die ganze Nacht und auch am Mittwoch waren Helfer im Einsatz, um Wasser aus Häusern zu pumpen und Straßen befahrbar zu machen. Der Integrierten Leitstelle Hochfranken wurden von Dienstagnachmittag bis in die Nacht rund 650 Einsätze gemeldet, die mit dem Unwetter zu tun hatten.

Wetterumschwung zum Wochenende: So warm wird es in Franken

Für die kommenden Tage gibt es gute Nachrichten aus der Region: Auch wenn wohl immer wieder noch Regenwolken auch am Wochenende über Bayern hinwegziehen, steigen wenigstens die Temperaturen in eine angenehme Höhe. Die Prognose des DWD lässt endlich auf sommerliche Temperaturen hoffen. Gerade im Verlauf des Tages klettert das Thermometer am Samstag unter anderem im Raum Bamberg, Nürnberg und Würzburg auf bis zu 26 Grad. Und auch am Sonntag sieht es in weiten Teilen Frankens ebenso freundlich aus. Der Tag beginnt zwar noch mit eher kühlen 16 Grad, doch bis zum Abend steigen Temperaturen um zehn Grad an.

Dennoch sind viele bisher enttäuscht vom Sommer. Tatsächlich aber sind wochenlang Hitze und Sonnenschein eher die Ausnahme. Der typische mitteleuropäische Sommer sei wechselhaft, mit häufigen und kräftigen Regenfällen, Starkregen und Gewittern, sagte Wetterexperte Wolz. Derzeit falle allerdings deutlich mehr Niederschlag als sonst. "Bayernweit ist es schon deutlich zu nass", sagte Wolz. Dennoch liegt Bayern beim Sonnenschein seit Beginn des meteorologischen Sommers mit mehr als zehn Prozent im Plus. Und die Prognosen für Anfang kommender Woche lassen hoffen - auf Sonne und hochsommerliche Temperaturen.

