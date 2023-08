Nicht nur bei vielen der rund 500.000 Gäste, die jährlich in Würzburg übernachten, sind die Biergärten beliebt. Auch Einheimische genießen im Sommer die einzigartige Atmosphäre rund um die Festung Marienburg und das Flair am Main. Die Auswahl ist groß: fränkisch, traditionell, mediterran, fahrradfreundlich. Würzburgs Wirt*innen bieten nicht nur alles rund ums Bier und um Gaumenfreuden, auch Events ziehen Besucher*innen an. Wir stellen sieben Biergärten vor.

1. Brauerei-Gasthof Alter Kranen

Wer im Biergarten des Brauerei-Gasthofes "Am alten Kranen" Platz nimmt, dem tut sich ein unverstellter Blick auf die Würzburger Festung, die Alte Mainbrücke und den Alten Kranen auf. Letzterer ist ein barocker Hafenkran aus dem 18. Jahrhundert. Neben typisch fränkischen Speisen finden sich auch Burger auf der Speisekarte. Das Würzburger Hofbräu vom Fass oder eines der anderen gezapften Biere machen die Speisen zu dem, was sie sind: deftige Schmankerl für jeden Geschmack.

Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 23 Uhr 1)

2. Biergarten am Zollhaus

Den Biergarten am Zollhaus gibt es bereits sei 1993. Neben typischen fränkischen Fleischgerichten findet sich auch für Vegetarier*innen und Veganer*innen eine Auswahl an Speisen. Beliebt sind die Schnitzelvariationen und Pizzen. Für heiße Sommertage bieten sich Salate und Kartoffelgerichte an. Freitags dürfen sich Fischliebhaber auf über Buchenholz zubereitete Steckerlfische freuen. Samstags und sonntags gibt es gegrillte Hähnchen. Kinder finden auf dem Spielplatz Unterhaltung. Für Fußballfans werden Großereignisse rund ums runde Leder übertragen. Darüber hinaus erfreut regelmäßig Udo Gläsers Puppentheater Jung und Alt.

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 23 Uhr2)

3. Würzburger Hofbräukeller

Internationale und typisch fränkische Speziaitäten warten im Würzburger Hofbräukeller auf Genießer*innen. Spezialität des Hauses ist der Sudhausbraten. Aber auch Tafelspitz, Schweinshaxe oder fränkischer Sauerbraten mit Kartoffelknödeln erfreuen die Gäste. Neben vielen unterschiedlichen Bierspezialitäten wird im Biergarten und im Innenbereich das namensgebende Gebräu zelebriert: das Würzburger Hofbräu Pilsner.

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 17 bis 24 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag von 11 bis 24 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetage1)

4. Kolmstetters Jahnterrasse

Was wäre Franken ohne Schäufele? Kolmstetters Jahrterrasse bereitet das fränkische Traditionsgericht täglich frisch zu. Unter hohen schattenspendenden Bäumen kannst du auch an heißen Sommertagen den Blick auf die Altstadt genießen. Von dieser gelangst du auf einem Fußweg von 500 Metern in den Biergarten. Fränkische Gerichte, Vegetarisches und Veganes sowie eine große Auswahl an Salaten verwöhnen deinen Gaumen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 14 bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 19 Uhr1)

5. Goldene Gans

Die Goldene Gans findest du direkt an der Alten Mainbrücke. Der Biergarten ist nur zur Saison geöffnet. In diesem Jahr dürfen sich Gäste seit April über einen Blick auf die Festung Marienberg und die Schiffsschleuse freuen, sowie über eines der frisch zubereiteten Gerichte und frisch gezapftes Bier freuen. Stolz ist die Gaststätte auf das Bier des Fränkischen Brauhauses am Spitäle, Würzburgs erster Hausbrauerei. Für Radfahrer*innen stehen Stellplätze bereit.

​Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 21 Uhr1)

6. Waldschänke Dornheim

Im Club feiern und im Biergarten chillen: Das geht in der Waldschänke Dornheim. Herzstück des Biergartens ist der 300 Jahre alte Brunnen. Die Speisekarte gestaltet sich vorwiegend italienisch: Pasta und handgemachte Pizza. Wenn du in der Waldschänke Platz nimmst, befindest du dich auf historischem Boden. Club und Biergarten befinden sich im Talavera-Schlösschen, in dem früher ein Domherr und seine Frau, genannt "Füchsin von Dornheim", die Sommer verbrachten.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 16 bis 1 Uhr, Samstag von 14 bis 1 Uhr, Sonntag von 12 bis 1 Uhr1)

7. Schützenhof

Im Schützenhof finden Einheimische und Tourist*innen nicht nur viel Schatten unter den alten Kastanienbäume, sondern auch regionale Spezialitäten. Neben zum Beispiel Sauren Zipfeln und geschmorrten Ochsenbäckchen gibt es auch Spessart-Forellen. Es muss auch nicht immer Bier sein: Beerenweine aus der Region warten mit fruchtiger Note auf. An den Steakabenden kommen Fans des saftigen Rindfleisches auf ihre Kosten. Der Schützenhof ist mehr als Gastronomie: Live-Musik, Krimidinner und Theateraufführen sorgen für Abwechslung.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertag von 11 bis 21 Uhr, Montag Ruhetag (außer an Feiertagen)1)