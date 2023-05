Kaum scheint draußen die Sonne, sind auch wieder viele Biker auf Frankens Straßen unterwegs. Vor allem am Donnerstag (18. Mai 2023) nutzen so einige den Feiertag, um richtig Gas zu geben auf ihren Maschinen. In einigen Fällen endete der Motorrad-Ausflug jedoch mit schweren Verletzungen in der Klinik.

Im Kreis Forchheim war ein 68-jähriger Mann am Donnerstagmittag mit seinem SUV auf der Kreisstraße von Voigendorf in Richtung Albertshof unterwegs. Auf halber Strecke wollte er nach links in einen Bauernhof zum Wenden einbiegen. In diesem Moment kam ihm ein 50-jähriger Motorradfahrer entgegen. Da er die Geschwindigkeit falsch einschätzte, wollte der Autofahrer noch vor dem Bike in den Hof einbiegen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Motorradfahrer verletzt und mit einem Unterschenkelbruch ins Klinikum nach Bamberg verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 17.000 Euro.

Schadensträchtiger Vatertag - mehrere schwerverletzte Biker

Schlimmer erwischte es einen 59-Jährigen im Kreis Ansbach. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad bei Feuchtwangen zunächst hinter dem Radlader eines 63-Jährigen her. Etwa auf Hälfte der Strecke, wollte der Kradfahrer prüfen, ob ein Überholen möglich ist und fuhr deshalb in die linke Fahrspur. Im selben Moment kam ihm ein 54-Jähriger mit seinem Auto entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen (diversen Knochenbrüchen) per Hubschrauber in eine Fachklinik nach Erlangen. Lebensgefahr bestand nicht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Gesamtschaden rund 7000 Euro.

Einen weiteren schwer verletzten Motorradfahrer gab es zudem im Kreis Bad Kissingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2267 nahe Bad Brückenau erlitt ein 63-jähriger Biker erhebliche Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Der Mann befuhr am Donnerstagnachmittag die Staatsstraße 2267 vom Guckaspass kommend in Richtung Wildflecken. Der Fahrer erkannte eine nahende Kurve zu spät, verbremste sich, kam mit seiner Maschine ins Schleudern. Anschließend prallte er gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen.

Im Kreis Lauf kam es wiederum beinahe zur Kollision eines Motorrads mit einer Landmaschine. Ein 33-jähriger Traktorfahrer befuhr mit seinem Anhänger die Kreisstraße LAU 2 von Ittling nach Betzenstein. Etwa auf halber Strecke zur Kreuzung der Kreisstraße LAU 1 wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls die Kreisstraße in gleicher Richtung fuhr, bemerkte den bereits eingeleiteten Abbiegevorgang zu spät und konnte einen Zusammenstoß nur durch das Ausweichen nach rechts in ein Feld verhindern. Hierbei überschlug sich der Kradfahrer mehrfach und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Zweirad entstand Totalschaden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

