Ursprünglich sagten Wetterexperten Temperaturen bis zu 27 Grad am Wochenende in Franken voraus. Doch der aufgezogene Saharastaub seit Samstag (20. Mai 2023) ist laut Stefan Ochs hier nicht mitberücksichtigt.

"Ein Sturmtief hat in der Sahara mächtig Staub aufgewirbelt und dieser Staub hat sich dann bei uns am Samstag wider Erwarten durch recht dichte Schleierwolken bemerkbar gemacht. Und für Sonntag und Montag wird nun eine noch höhere Staubkonzentration erwartet."

Saharastaub in Franken führt zu Schleierwolken - danach bestimmt Kaltfront Wetter

Schleierwolken könnten die Sonneneinstrahlung stören und die Temperaturen um ein paar Grad drücken, führt er fort. Am Montagabend seien erste Gewitter nicht ausgeschlossen, ansonsten bleibe es trocken. Der Ostwind weht laut Ochs am Sonntag in Böen frisch bis stark. Er lasse am Montag leicht nach.

In der Nacht zum Dienstag und am Dienstag bringe eine Kaltfront Regenfälle und Gewitter. Je nach Sonnenscheindauer stiegen die Temperaturen tagsüber maximal auf 18 bis 22 Grad. Der von Gewitterböen abgesehen nur sehr schwache Wind drehe auf Nordwest.

"Von Mittwoch bis zum nächsten Wochenende herrscht eine schwache, kühle Nordströmung. Es ist wechselnd bewölkt, mit vereinzelten Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad", so der Ausblick. In den Nächten kühle es zunächst auf 12 und ab Mitte nächster Woche auf 8 Grad ab.