Das Wetter in Franken verspricht ein warmes und sonnenreiches Wochenende. Mittelmeerluft, welche über die Alpen zu uns strömt und von einem Südföhn erwärmt wird, sorgt für steigende Temperaturen in der freien Atmosphäre. In 1500 Meter Höhe steigen die Werte um 10 Grad an, was dank des hohen Sonnenstandes dann auch in tiefen Luftschichten zu einer entsprechenden Erwärmung führt.

Ein bestimmt Hoch die Wetterlage, welches bis Montag (22. Mai 2023) von Dänemark nach Russland zieht, erklärt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs"). Der Himmel bleibt bis Montag eher heiter bis wolkig, "absolut ausschließen kann man aber einen lokalen Regenschauer oder ein Wärmegewitter nicht", so Ochs. Nicht nur in Franken wird es schöner. Deutschlandweit kommt der Frühling in Fahrt.

Wetter in Franken: so werden Wochenende und die kommenden Tage

Nach einem bisher deutlich zu kühlen Mai klettern die Temperaturen am Wochenende nach oben. Am Samstag (20. Mai 2023) zeigt sich nach einem wolkigen Start bei Werten bis zu 25 Grad im Tagesverlauf vermehrt die Sonne. Auch die nächtlichen Minima steigen an. In der Nacht zum Sonntag werden morgens Temperaturen zwischen 15 und 7 Grad erwartet.

Der Sonntag wird von Sonnenschein und dem ersten meteorologischen Sommertag in Franken bestimmt. Die Prognosen sagen Spitzenwerte von 23 bis 27 Grad und Tiefstwerte von 15 bis 7 Grad in einer klaren Nacht auf Montag voraus. Dabei bleibt es trocken. Der Ostwind lässt allerdings nicht nach und ist tagsüber in Böen weiterhin frisch bis stark, bevor er laut Ochs am Montag nachlässt.

Auch der Start in die neue Woche beginnt erst einmal mit viel Sonne. Erst im Tagesverlauf ziehen mehr und mehr Quellwolken auf, die leichte Schauer am Nachmittag und Abend nach Franken bringen können. Bei Höchsttemperatur von bis zu 27 Grad wehen dann nur noch sehr schwache Winde aus wechselnden Richtungen.

Kaltfront zum Wochenstart erwartet - nächtliche Tiefstwerte sinken auf 8 Grad

"Am Dienstag überquert uns von Nordwesten her eine Kaltfront. Bei den einen Wettermodellen geht das mit einer lebhaften Schauer- und Gewittertätigkeit einher, bei den anderen Modellen wirkt bodennah einfließende kühle Luft stabilisierend, was viele Wolken, aber nur wenig Regen mit sich bringt", teilt Ochs weiter mit. Maximal werden 20 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus nördlichen Richtungen.

Von Mittwoch bis Freitag wehen schwache bis mäßige nördliche Winde. Bei überwiegendem Hochdruckeinfluss ist es laut Ochs meist trocken. "Unklar ist noch das Temperaturniveau beziehungsweise, in welchem Ausmaß kühle Luft von Norden herangeführt wird. Bei den Höchsttemperaturen bewegen wir uns da in einem Korridor von 17 bis 22 Grad."

Die Tiefsttemperaturen in der Nacht liegen zunächst bei 12 und ab Mitte nächster Woche bei 8 Grad, so die Franken-Prognose.