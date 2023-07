Mit Sommer hat das Wetter der nächsten Tage in Franken wenig zu tun. Statt Sonne und Freibadwetter wird die anfangs noch einfließende sehr warme Luft bis Mittwoch (26. Juli 2023) durch sehr kühle Meeresluft ersetzt, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet mit dem Zentrum über Südnorwegen, das diese Woche das Wetter in Bayern beeinflusst.

Bereits der Start in die Woche wird ungemütlich. Bereits für Montag (24. Juli 2023) warnt der DWD vor starken Gewittern in Franken. Bei frischem, in Böen starkem Südwestwind kann es außerdem schauerartigen Regen geben. Die Sonne zeigt sich dabei nur selten, aber lässt die Temperaturen kurzzeitig trotzdem bis auf 26 Grad ansteigen. Erst in der Nacht verlagert sich der Regen in den Süden Bayerns. Ganz trocken bleibt es aber trotzdem nicht. Auch wenn es bei Minima zwischen 16 und 12 Grad immer wieder auflockert, kann es besonders im westlichen Franken nachts immer noch zu vereinzelten Gewittern kommen.

Kühle Luftmasse vom Nordmeer angekündigt: Der Ausblick auf die nächsten Tage

Der Dienstag (24. Juli 2023) startet überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Bei maximal nur noch 21 Grad sei erneut mit schauerartigen Regenfällen und Gewittern zu rechnen, so der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs"). Gebietsweise kann der Regen zudem auch länger anhalten. Dazu dreht der Wind aus Südwesten in Richtungen Westen. Im Laufe der Nacht zieht sich der Niederschlag dann allmählich Richtung Südosten zurück. In Franken lockert es dann teilweise auf, sodass bei 12 bis 8 Grad nur noch mit vereinzelten Schauern zu rechnen ist.

Am Mittwoch (25. Juli 2023) erreicht eine "ungewöhnlich kühle Luftmasse" vom Nordmeer Franken, prognostiziert Wetterexperte Ochs. Bei Höchsttemperaturen von 18 bis 19 Grad ist der Tag wechselnd bewölkt, mit Regenschauern und kurzen Gewittern. Trotzdem lässt der Westwind etwas nach. Nachts klingen die Schauer rasch ab. Zwischendurch klart der Himmel auf, bevor von Westen erneut Wolken aufziehen. Trocken bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad trotzdem.

In der zweiten Wochenhälfte hält die "unbeständige Westwetterlage" laut Ochs bis mindestens über das nächste Wochenende hinaus an. Es bleibt am Donnerstag (26. Juli 2023) stark bewölkt und von Westen her kann auch gebietsweise etwas Regen in den Norden des Freistaats ziehen. Dazu steigen die Temperaturen auf 19 bis 23 Grad an. Die Nacht zu Freitag ist bei 16 bis 10 Grad weiterhin von vielen Wolken und gebietsweise Regen geprägt. Erst zum Wochenende steigen die Temperaturen dann wieder auf bis zu 25 Grad an.

Trotz Unwetter in Franken: Juni war in Bayern laut DWD "erheblich zu trocken"

Der Juni fiel dieses Jahr in Bayern mit 18,4 °C verglichen mit den Mittelwerten (14,9 °C) ungewöhnlich warm aus. Auch die Sonnenscheindauer befand sich mit 305 Stunden (200 Stunden) auf Rekordkurs. Die tropisch-heiße Luft entlud sich ab dem Nachmittag des 22. Juni in teils schweren Unwettern, von denen auch Oberfranken besonders stark betroffen war. In weiten Teilen des Freistaats blieb es aber erheblich zu trocken, resümierte der DWD.